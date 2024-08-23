Шахта "Глубокая" от Норникеля прошла всестороннюю оценку экологических, экономических и технических аспектов

Компания «Норникель» успешно завершила экологическую и государственную экспертизу проекта строительства новой шахты «Глубокая» на руднике «Скалистый». Это важное событие открывает путь к реализации амбициозного плана компании по увеличению объёмов добычи обогащенной руды.

Шахта «Глубокая» будет самой глубокой в Евразии, с выработкой нижних горизонтов на глубине около 2 тысяч метров под землёй. После запуска в эксплуатацию она позволит увеличить объёмы добычи на руднике «Скалистый» на 30%. К 2030 году объём добычи достигнет 3,4 миллиона тонн в год.

Проект прошёл всестороннюю оценку экологических, экономических и технических аспектов, связанных с разработкой месторождения. Благодаря высокому качеству подготовки документации, процесс экологической экспертизы был завершён в запланированные сроки.

Сейчас сформирован график реализации проекта, который включает разработку, коммерческо-договорную и строительно-монтажные работы. Это позволяет команде проекта работать более эффективно и обеспечивает финансирование объёмов работ, необходимых для достижения целей проекта.

Разработка шахты «Глубокая» будет вестись с использованием самых современных технологий, направленных на минимизацию участия человека и повышение безопасности труда. Это позволит улучшить условия работы и снизить риски для сотрудников.

В целом, реализация проекта «Глубокая» является важным шагом в развитии рудника «Скалистый» и будет способствовать увеличению производительности Норильского дивизиона «Норникеля» к 2030 году до 28 миллионов тонн в год.

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