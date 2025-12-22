Семья стояла на учёте, но беда всё равно случилась: прокуратура разбирает трагедию с погибшим ребёнком в Норильске

В Норильске расследуют обстоятельства гибели ребёнка, который, по предварительным данным, умер от истощения из-за длительного голодания. Об этом сообщает ТАСС. В прокуратуре Красноярского края уточнили: мать, оставившая четверых детей одних в квартире на несколько суток, ранее уже привлекалась к административной ответственности, а семья состояла на ведомственном учёте.

Что было известно о семье до трагедии

По данным надзорного ведомства, в ноябре мать привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Поводом, как уточнили в прокуратуре, в том числе стало то, что 15-летняя дочь не посещала школу. После этого семью поставили на ведомственный учёт в МБУ "Социально-образовательный центр".

В прокуратуре также сообщили, что отец троих младших детей отбывает наказание в исправительном учреждении. Семья, по информации ведомства, живёт за счёт социальных пособий. При этом девятиклассница, как отмечается, продолжала пропускать занятия, несмотря на поставленный контроль.

Декабрьская проверка и претензии к системе профилактики

В декабре при посещении семьи специалисты установили, что дети были заперты в квартире, а мать дома отсутствовала. Однако, как подчёркивают в прокуратуре, меры к защите прав несовершеннолетних тогда не приняли. По версии надзорного ведомства, специалисты ограничились беседой с детьми через дверь.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку, в рамках которой намерена дать оценку действиям и бездействию органов системы профилактики, работавших с семьёй. Речь идёт о том, насколько своевременно и полно были предприняты меры после выявления неблагополучных признаков и постановки на учёт.

Как мать узнала о смерти ребёнка

В надзорном ведомстве сообщили, что о гибели мальчика мать узнала от старшей дочери. По данным прокуратуры, девочка позвонила и сказала, что мальчик не дышит. После этого вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть ребёнка.

Предварительной причиной смерти названо истощение из-за длительного голодания. В сообщении подчёркивается, что ребёнок находился без должного ухода в течение нескольких суток, пока мать отсутствовала.