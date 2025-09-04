Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка по скандинавской ходьбе
Тренировка по скандинавской ходьбе
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована вчера в 23:54

Скандинавская ходьба без боли: всё решает правильный выбор

Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы: материалы и подбор по росту

Скандинавская ходьба — доступный и полезный вид спорта, но только при одном условии: палки должны быть подобраны правильно. Слишком тяжелые, некачественные или неподходящие по росту могут не только испортить впечатление от тренировок, но и привести к боли или травмам.

Из чего делают палки

Материал — главный фактор, влияющий на комфорт и цену.

  • Алюминиевые сплавы — прочные, недорогие, но более тяжелые.
  • Карбон — самый легкий и упругий материал. Такие палки гасят вибрацию, снижают нагрузку на суставы и руки. Идеальный выбор для регулярных тренировок.
  • Карбон + стекловолокно — золотая середина: и легче алюминия, и дешевле, чем чистый карбон.

Совет: если здоровье суставов для вас в приоритете — берите палки с максимальным содержанием карбона.

Фиксированные или телескопические?

  • Фиксированные палки — легче, долговечнее, но требуют подбора строго под рост.
  • Телескопические — регулируются, удобны для новичков и поездок. Их можно подстроить под разный рост, что особенно полезно, если палками пользуются несколько человек. Минус: стоят дороже и служат чуть меньше.

Как выбрать по росту

Есть простая формула:

Рост x 0,66 = длина палки (в см).

Например, при росте 170 см оптимальная длина — около 112 см.

Ещё способ — "примерка". Встаньте прямо, возьмите палку и согните руку: локоть должен образовать угол 90°. Для пожилых людей или новичков угол можно сделать чуть больше.

Почему это важно

Скандинавская ходьба помогает развивать выносливость, укрепляет мышцы и суставы, снижает стресс. Но только правильно подобранные палки позволят вам ходить долго, без боли и с удовольствием.

Так что не торопитесь с выбором: проверьте материал, определитесь с типом и обязательно подгоните длину под себя.

