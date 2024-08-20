СМИ узнали о реакции ФРГ на дерзкое заявление Туска о "Северных потоках"

Грубое высказывание польского и европейского политического деятеля Дональда Туска, адресованное Федеративной Республике Германии, чья прокуратура не смогла заполучить от столицы Польши одного из предполагаемых исполнителей подрыва экспортных газопроводов "Северный поток", вызвало состояние шока у Берлина. Об этом информировала американская деловая газета The Wall Street Journal.

Глава правительства Польши разместил в социальных сетях публикацию, в котором вменил в обязанность всем инициаторам и покровителям "Севпотоков" принести извинения и замолкнуть.

В американской деловой газете сказано, что, как сообщили люди, которые осведомлены о происходящем, чиновников Федеративной Республики Германии из различных политических групп привело в состояние шока высказывание польского премьер-министра Туска. Однако, как отмечает издание, эти личности приняли решение не комментировать данную ситуацию, дабы не дать случиться эскалации в тот момент, когда два союзника по международной организации военно-политического союза НАТО должны были сообща работать над помощью Украине.

Фото: Flickr / European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)