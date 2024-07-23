Завершить расследование дела о подрыве "Северных потоков" мешает отсутствие поимки исполнителей с поличным, признаний или неопровержимых доказательств, сообщается в ответе правительства Германии на запрос партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Документ есть в распоряжении "Известий".
"Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает", — пояснило правительство.
Всего депутаты АдГ задали правительству 100 вопросов. Ответы были получены почти на все, за исключением тех, что касаются раскрытия секретной информации. В частности, говорится, что генпрокуратура ФРГ не считает нужным объявлять о вознаграждении за информацию, которая поможет расследованию.
Также в отчёте отмечается, что Берлин не исключает версию о причастности у подрыву украинцев (версия об украинской яхте "Андромеда") и самой России.
Напомним, что 26 сентября 2022 года произошли взрывы на подводных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в экономических зонах Швеции и Дании.
Владимир Путин назвал "чушью" версию об украинской яхте. Президент России выразил уверенность, что газопроводы взорвали США или "кто-то с их подачи".
Фото: commons. wikimedia.org/Philfaebuckieс.
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