Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 87,7805
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.07.2024 : 95,7591
Власти ФРГ: раскрыть подрыв Nord Stream мешает отсутствие доказательств
  1. Главная
  2. Мир

Власти ФРГ: раскрыть подрыв Nord Stream мешает отсутствие доказательств

Завершить расследование дела о подрыве "Северных потоков" мешает отсутствие поимки исполнителей с поличным, признаний или неопровержимых доказательств, сообщается в ответе правительства Германии на запрос партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Документ есть в распоряжении "Известий".

"Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает", — пояснило правительство.

Всего депутаты АдГ задали правительству 100 вопросов. Ответы были получены почти на все, за исключением тех, что касаются раскрытия секретной информации. В частности, говорится, что генпрокуратура ФРГ не считает нужным объявлять о вознаграждении за информацию, которая поможет расследованию.

Также в отчёте отмечается, что Берлин не исключает версию о причастности у подрыву украинцев (версия об украинской яхте "Андромеда") и самой России.

Напомним, что 26 сентября 2022 года произошли взрывы на подводных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в экономических зонах Швеции и Дании.

Владимир Путин назвал "чушью" версию об украинской яхте. Президент России выразил уверенность, что газопроводы взорвали США или "кто-то с их подачи".

Фото: commons. wikimedia.org/Philfaebuckieс.

Мир

Историк Тодд: Запад уже осознал проигрыш Украины в конфликте

Историк Тодд: Запад уже осознал проигрыш Украины в конфликте

Французский историк Тодд констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией и неизбежность признания новых российских территорий.

Читать полностью
Дотком предположил, что Байден может использовать ядерное оружие против РФ

Дотком предположил, что Байден может использовать ядерное оружие против РФ

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком предположил в социальных сетях, что 46-ой президент Соединённых Штатов Америки способен применить ядерное оружие против РФ. Об этом информирует РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака

Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака

Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.

Читать полностью
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес

В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес

Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.

Читать полностью

Новости