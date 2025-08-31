Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by topntp26 is licensed under Public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:14

Купил занавески, а они пожелтели: какие материалы сохраняют белизну даже на кухне

Топ тканей для занавесок, которые меньше желтеют

Белые и светлые ткани со временем меняют оттенок. На это влияют солнечные лучи, пыль, влажность и запахи. Особенно быстро желтеет тюль на кухне, где оседают частицы жира и копоти. Но выбор правильного материала может продлить свежесть занавесок.

Ткани, которые меньше всего желтеют

1. Полиэстер
Синтетическая ткань, устойчивая к солнечным лучам и влаге. Почти не впитывает запахи и легко стирается. Полиэстер долго сохраняет свежесть и не склонен к пожелтению.

2. Микрофибра
Очень плотное переплетение волокон препятствует проникновению пыли и жира. Микрофибра хорошо держит форму и долго остаётся светлой.

3. Органза (синтетическая)
Лёгкая и полупрозрачная ткань, которая меньше желтеет, чем натуральный тюль. Отлично подходит для занавесок в гостиной и спальне.

4. Смесовые ткани (хлопок + полиэстер)
Более устойчивы к пожелтению, чем чистый хлопок. При этом выглядят уютнее, чем полностью синтетические варианты.

5. Специальные ткани с пропиткой
Производители предлагают материалы с защитой от ультрафиолета и грязи. Такие занавески дольше сохраняют белизну и требуют минимального ухода.

Чего стоит избегать

Чистый хлопок и лён: красивые и экологичные, но быстро желтеют на солнце и под действием влаги.

Тонкий тюль без пропитки: впитывает запахи и загрязнения, особенно на кухне.

Уход, который продлевает белизну

  • Регулярная стирка каждые 3-4 месяца.
  • Проветривание и лёгкое встряхивание.
  • Использование мягких средств для отбеливания: сода, соль, лимон.
  • Избегать сушки под прямыми солнечными лучами.

Белые занавески надолго

Правильный выбор ткани помогает занавескам дольше оставаться свежими и белыми. Синтетика и смесовые материалы выигрывают по стойкости, а мягкий уход лишь продлевает их жизнь.

