Купил занавески, а они пожелтели: какие материалы сохраняют белизну даже на кухне
Белые и светлые ткани со временем меняют оттенок. На это влияют солнечные лучи, пыль, влажность и запахи. Особенно быстро желтеет тюль на кухне, где оседают частицы жира и копоти. Но выбор правильного материала может продлить свежесть занавесок.
Ткани, которые меньше всего желтеют
1. Полиэстер
Синтетическая ткань, устойчивая к солнечным лучам и влаге. Почти не впитывает запахи и легко стирается. Полиэстер долго сохраняет свежесть и не склонен к пожелтению.
2. Микрофибра
Очень плотное переплетение волокон препятствует проникновению пыли и жира. Микрофибра хорошо держит форму и долго остаётся светлой.
3. Органза (синтетическая)
Лёгкая и полупрозрачная ткань, которая меньше желтеет, чем натуральный тюль. Отлично подходит для занавесок в гостиной и спальне.
4. Смесовые ткани (хлопок + полиэстер)
Более устойчивы к пожелтению, чем чистый хлопок. При этом выглядят уютнее, чем полностью синтетические варианты.
5. Специальные ткани с пропиткой
Производители предлагают материалы с защитой от ультрафиолета и грязи. Такие занавески дольше сохраняют белизну и требуют минимального ухода.
Чего стоит избегать
Чистый хлопок и лён: красивые и экологичные, но быстро желтеют на солнце и под действием влаги.
Тонкий тюль без пропитки: впитывает запахи и загрязнения, особенно на кухне.
Уход, который продлевает белизну
- Регулярная стирка каждые 3-4 месяца.
- Проветривание и лёгкое встряхивание.
- Использование мягких средств для отбеливания: сода, соль, лимон.
- Избегать сушки под прямыми солнечными лучами.
Белые занавески надолго
Правильный выбор ткани помогает занавескам дольше оставаться свежими и белыми. Синтетика и смесовые материалы выигрывают по стойкости, а мягкий уход лишь продлевает их жизнь.
