Скользящий ковер: мелочь, которая может обернуться серьезной травмой

Скользящий ковер — это не просто мелкая бытовая неприятность. Он может стать причиной падений, особенно для детей и пожилых людей. Достаточно запнуться о край или поскользнуться, чтобы получить серьезную травму. К счастью, есть простые и безопасные способы зафиксировать текстиль на месте, не прибегая к клею или гвоздям.

Почему ковры скользят

Современные покрытия — ламинат, плитка, паркет или линолеум — отличаются гладкой поверхностью. С обратной стороны новые ковры тоже часто достаточно гладкие. В результате трение минимальное, и изделие легко смещается даже от незначительного движения.

Почему скотч — не лучший выход

Многие используют двусторонний скотч или клейкие ленты. Но у такого метода есть минусы:

со временем клей теряет свойства,

на полу остаются липкие следы,

при снятии покрытие можно повредить.

Особенно это неприятно в съемном жилье, где хозяева явно не обрадуются испорченному полу.

Резиновая подложка: практичное решение

Наиболее удобный и надежный способ — специальная резиновая подложка. Она фиксирует ковер с двух сторон: плотно прилегает к полу и одновременно удерживает ткань на месте.

Плюсы подложки:

предотвращает скольжение,

амортизирует шаги, уменьшая износ ковра и пола,

обладает звукоизоляционными свойствами — актуально для многоквартирных домов.

Использовать её просто: расстелите подложку на сухом полу и положите ковер сверху.

Нескользящие уголки и накладки

Альтернатива подложке — специальные накладки и уголки, которые крепятся к ковру снизу. Они изготавливаются из силикона или резины, подходят для изделий разных форм и размеров. Такие фиксаторы легко крепятся и снимаются, не оставляя следов.