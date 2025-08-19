Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мопс
Мопс
© commons.wikimedia.org by Tobias-N is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:58

Собачьи неудачники на воде: забавные случаи и опасности для любимцев

Какие породы собак не умеют плавать: объясняют ветеринары

Вы уверены, что ваша собака — отличный пловец? Оказывается, не все питомцы созданы для воды. Из-за особенностей телосложения некоторые породы просто не могут наслаждаться плаванием, хотя и не прочь побарахтаться на мелководье.

Мопс. Эти милахи с приплюснутой мордочкой быстро устают в воде и не могут долго держаться на плаву. Им лучше охлаждаться в тени или неглубоком бассейне.

Корги. Короткие лапки корги не приспособлены для гребли. Они с радостью побегают по мелководью, но если бросить мячик вглубь — пес скорее неуклюже нырнёт, чем поплывёт.

Бульдог. Бульдоги не фанаты плавания, но в азарте могут попытаться догнать хозяина или игрушку. Их стиль? Громкий плюх и забавные взмахи лапами. Главное развлечение — брызги!

Такса. Короткие лапы и вытянутое тело делают плавание для такс сложным и утомительным. Но на мелководье они с удовольствием побегают и порезвятся.

Бассет-хаунд. Тяжёлая передняя часть тела и короткие лапы мешают бассетам плавать. Длинные уши — ещё один риск: вода может вызвать инфекцию. Хотя в экстренном случае они преодолеют пару метров.

