Тайный враг сковородки — вы сами? Ошибки, которые убивают покрытие

Материал Плюсы Минусы Тефлон лёгкая, доступная по цене быстро царапается Керамика красивая, экологичная недолговечная Титан прочная и долговечная высокая стоимость Чугун служит десятилетиями, улучшает вкус блюд тяжёлая, требует ухода Нержавейка универсальная, безопасная еда может пригорать

FAQ

Как выбрать сковороду для ежедневной готовки?

Подходят модели с титановым или качественным тефлоновым покрытием с толстым дном.

Сколько стоит долговечная сковорода?

Титановые модели начинаются от 4-5 тысяч рублей. Чугун и нержавейка обойдутся дешевле, но потребуют других условий готовки.

Что лучше: чугун или нержавейка?

Чугун хорош для жарки и стейков, нержавейка — для тушения и соусов. Оптимально иметь оба варианта.

Мифы и правда

Миф: "Сковороду можно мыть в посудомоечной машине, если это указано".

Правда: срок службы покрытия всё равно сокращается.

Миф: "На антипригарной поверхности готовят без масла".

Правда: масло защищает покрытие и улучшает вкус.

Миф: "Все покрытия одинаковы".

Правда: долговечность зависит от материала и качества.

3 интересных факта

Тефлон был открыт случайно в 1938 году и сначала использовался в оборонной промышленности. Гекон не способен удержаться на тефлоне, хотя может цепляться за большинство поверхностей. Чугунные сковородки в прошлом передавались по наследству как семейная ценность.

Исторический контекст