Больше не нужен прокол: новая российская технология выявляет генетические отклонения у плода – насколько это безопасно

Новосибирские ученые представили отечественную разработку — инновационную тест-систему, которая позволяет диагностировать хромосомные аномалии у плода без необходимости инвазивного вмешательства. Эта технология, разработанная компанией-резидентом технопарка "Биолин", проходит апробацию в Федеральном исследовательском центре Фундаментальной и традиционной медицины (ФИЦ ФТМ). Этот прорыв в области пренатальной диагностики призван сделать процедуру более безопасной и доступной для будущих мам.

В отличие от традиционного амниоцентеза, который подразумевает проникновение иглой в брюшную полость беременной для получения амниотической жидкости, новая методика исключает связанные с этим риски. Амниоцентез может привести к прерыванию беременности, развитию инфекций, кровотечениям и потере околоплодных вод. Новая тест-система, разработанная в Новосибирске, позволяет избежать этих осложнений, делая диагностику более безопасной для матери и ребенка.

Плазма крови: источник информации о хромосомных нарушениях

Для проведения анализа хромосомных нарушений используется плазма крови беременных. Это позволяет избежать инвазивного вмешательства и сделать процедуру более комфортной для будущих мам. Исследование рекомендуется женщинам, достигшим 39 лет и старше, начиная с 10-й недели беременности.

Тест-система основана на выявлении циркулирующей внеклеточной ДНК плода в материнской крови. Этот метод позволяет определить наличие таких распространенных хромосомных аномалий, как синдром Дауна, Эдвардса и Патау. Ранняя диагностика этих заболеваний позволяет родителям принять взвешенное решение о дальнейшем ведении беременности.

Аналоги отсутствуют: уникальность отечественной разработки

По словам заведующей научно-клиническим диагностическим центром ФИЦ ФТМ Анны Субботовской, в России на данный момент отсутствуют зарегистрированные аналоги этой тест-системы. Это делает разработку новосибирских ученых уникальным достижением в области пренатальной диагностики.

Интересные факты о пренатальной диагностике:

Пренатальная диагностика позволяет выявить хромосомные аномалии, такие как синдром Дауна, Эдвардса и Патау.

Амниоцентез и биопсия хориона — инвазивные методы пренатальной диагностики, связанные с определенными рисками.

Неинвазивные методы пренатальной диагностики, такие как анализ крови матери, становятся все более популярными.

Пренатальная диагностика позволяет родителям подготовиться к рождению ребенка с особенностями развития.

Перспективы внедрения: повышение качества пренатальной помощи

Внедрение новой тест-системы в практику здравоохранения позволит значительно повысить качество пренатальной помощи в России. Более безопасный и доступный метод диагностики хромосомных аномалий позволит снизить количество осложнений и повысить уверенность будущих мам в здоровье своих детей.

Разработка новосибирских ученых является важным шагом в развитии российской медицины и демонстрирует высокий уровень научных исследований в стране. Эта инновационная технология может оказать положительное влияние на здоровье будущих поколений и улучшить качество жизни семей, сталкивающихся с проблемой хромосомных аномалий.

Новосибирская разработка в области пренатальной диагностики — это важный шаг к более безопасной и доступной диагностике хромосомных аномалий у плода. Эта технология имеет огромный потенциал для улучшения здоровья будущих мам и их детей.