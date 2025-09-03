Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выгул собаки
Выгул собаки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:30

Калории, которые сгорают сами: тайная энергия повседневных движений

Карли Мендес: NEAT повышает расход энергии и ускоряет похудение

Большинство людей, садясь на диету, начинают тщательно следить за количеством съеденных калорий и регулярно тренироваться. Но при этом нередко упускают из виду энергию, которую тратят в течение дня на самые простые действия. Этот показатель называется NEAT — non-exercise activity thermogenesis, или термогенез, связанный с физической активностью вне тренировок. Именно он может стать скрытым инструментом в борьбе за стройность и здоровье.

Что такое NEAT и почему он важен

NEAT — это энергия, которая уходит на все движения, не относящиеся к сну, приёму пищи или спортивным занятиям. Это шаги до магазина, работа за компьютером, уборка дома, стрижка газона или даже привычка подергивать ногой.

"Термогенез вне тренировок — это энергия, затрачиваемая на любые действия, кроме сна, еды или спорта", — сказала специалист по работоспособности Карли Мендес.

В отличие от калорий, которые организм сжигает в состоянии покоя, NEAT связан с лёгкой и умеренной активностью. Увеличивая его, можно заметно ускорить достижение целей в снижении веса.

Как повысить NEAT в повседневной жизни

Главная стратегия — добавлять движения в привычные действия. Это не требует спортзала или специального оборудования, достаточно чуть больше активности дома, на работе или в дороге.

Дома

• работа в саду или на участке
• прогулки с собакой
• уборка, глажка, вынос мусора
• использование беговой дорожки или просто вставание с дивана во время просмотра телевизора
• мытьё машины вручную

На работе

• рабочее место с возможностью стоять
• разговор с коллегами лично, а не через почту или чат
• звонки во время ходьбы
• короткие прогулочные совещания
• напоминания вставать каждый час

В дороге

• выйти на остановку раньше и пройтись пешком
• парковаться подальше от входа
• выбирать лестницу вместо лифта
• идти по эскалатору, а не стоять
• пересаживаться на велосипед вместо автомобиля

Эксперт по физиологии упражнений Мэттью Ачетта подчёркивает, что даже мелкие движения вроде потягиваний и непроизвольного ерзанья полезны, но основной акцент лучше делать на весоносной активности — ходьбе и других видах движения, нагружающих мышцы.

Как отслеживать NEAT

Точный подсчёт бывает непрост, так как нужно вычесть из общей дневной активности калории, потраченные на тренировки. Но для большинства людей удобнее и нагляднее вести учёт шагов.

"Простой способ отследить объём активности без тренировок — это подсчитать шаги за день", — пояснил Ачетта.

Сегодня это легко сделать с помощью фитнес-браслета, шагомера или даже встроенного счётчика на смартфоне.

Баланс с тренировками

NEAT не заменяет полноценные тренировки, но может приносить значимый результат. Порой его вклад даже выше, чем отдельное занятие спортом. Например, получасовая прогулка в быстром темпе (6,5 км/ч) у человека весом 70 кг сжигает около 175 калорий, тогда как силовая тренировка за то же время — примерно 108 калорий.

"Хотя NEAT не заменяет пользу интенсивного кардио или силовых тренировок, он может составлять до 15-30 % суточных энергозатрат", — отметила Мендес.

Таким образом, NEAT и тренировки работают в тандеме, дополняя друг друга.

Влияние на здоровье

Недостаток движений связан с риском ожирения, диабета, болезней сердца и даже повышенной смертности. NEAT помогает снизить эти угрозы: он улучшает уровень сахара и холестерина в крови, компенсирует длительное сидение и в целом повышает качество жизни.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США советуют взрослым уделять не менее 150 минут умеренной активности в неделю. NEAT способен помочь достичь этой нормы и закрепить привычку быть более подвижным.

"Максимизация NEAT помогает формировать здоровые привычки и улучшает общее самочувствие", — считает Ачетта.

NEAT — это простой и доступный способ ускорить похудение и укрепить здоровье без кардинальных перемен в образе жизни. Чаще двигайтесь в течение дня: дома, на работе и в дороге. Эти небольшие, но регулярные шаги естественным образом увеличивают расход энергии и формируют активный образ жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инструктор Джанет Макклюр: hot yoga укрепляет сердечно-сосудистую систему сегодня в 15:50

В погоне за гибкостью: чем может обернуться привычка тренироваться при +40 °C

Горячая йога обещает гибкость, силу и детокс. Но стоит ли игра свеч? Узнайте, как тренировки в жарком зале влияют на тело и кому они противопоказаны.

Читать полностью » Оптимальный вес гантелей для новичков и опытных спортсменов назвали специалисты NASM сегодня в 15:30

Гантели, которые меняют всё: как один выбор решает судьбу тренировки

Выбор гантелей кажется простым, но именно он определяет результат тренировки и риск травмы. Как найти баланс между эффективностью и безопасностью?

Читать полностью » Тренер Порша Пейдж назвала упражнения для облегчения вздутия живота сегодня в 15:10

Тайный язык тела: простые движения, запускающие пищеварение

Простые и мягкие движения могут быстро облегчить вздутие живота. Узнайте, какие упражнения работают лучше всего и когда пора идти к врачу.

Читать полностью » Суаресу могут грозить санкции за плевок в сотрудника сегодня в 14:15

Уругваец сорвался после поражения: плевок может дорого стоить Суаресу

Луис Суарес стал участником потасовки после финала Кубка лиг и плюнул в сотрудника "Сиэтла". Теперь ему могут грозить санкции.

Читать полностью » Серхио Бускетс ударил игрока после финала Кубка лиг сегодня в 13:12

Финал превратился в драку: Бускетс шокировал ударом соперника

Серхио Бускетс оказался в центре скандала после финала Кубка лиг: он ударил игрока «Сиэтла», и теперь ему грозит дисквалификация.

Читать полностью » Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался на задержку рейса и потерю багажа сегодня в 12:08

Перелёт из Парижа в Москву превратился для Сафонова в испытание

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов рассказал о задержке рейса и том, как оказался ночью в Москве без багажа.

Читать полностью » Вячеслав Фетисов назвал хоккей главным видом спорта в России сегодня в 11:06

Футбол или хоккей? Легенда российского спорта ставит точку в споре

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, какой спорт считает номером один в России, и привел яркий пример из недавней игры.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач: убрать жир внизу живота помогают подъемы ног и берпи сегодня в 10:03

Как тренироваться, чтобы пресс стал заметным быстрее

Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения помогают проработать нижний пресс и почему важно сочетать нагрузку с восстановлением.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Диетолог Габби Беркoу объяснила, как питание влияет на потерю жира на животе
Наука и технологии

Учёные создали корм, который помогает пчёлам адаптироваться к изменению климата
Наука и технологии

Археологи обнаружили захоронение воина VI века до н.э. в Красноярском крае
Авто и мото

Продажи Volkswagen ID.4 в США во втором квартале 2025 года упали на 65% — данные компании
Садоводство

Мучнистая роса отступит: сода – секретный щит для смородины
Садоводство

Цветок морозник зацветает весной сразу после зимы
Еда

Эксперты о заварке: только кипячёная вода сохраняет вкус и пользу чая
Туризм

Итальянская деревня Торре Альфина сохранила средневековый замок и Лес Белоснежки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet