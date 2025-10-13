Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поврежденная печень
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:40

Печень страдает от вашего образа жизни — даже если вы думаете, что всё под контролем

Более четверти взрослых имеют признаки метаболически ассоциированной жировой болезни печени

Неалкогольная жировая болезнь печени — одно из самых распространённых заболеваний XXI века. Сегодня врачи всё чаще используют обновлённый термин — метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП). По данным Европейского общества по изучению печени (EASL, 2024), более четверти взрослых людей имеют признаки жирового перерождения печени, не связанных с алкоголем.

"МАЖБП — это яркий пример болезни, которая напрямую связана с образом жизни", — сказала врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина.

МАЖБП развивается на фоне метаболических нарушений: инсулинорезистентности, ожирения, диабета 2 типа и артериальной гипертензии. Эта болезнь стала своеобразным маркером современного образа жизни — с перееданием, гиподинамией и хроническим стрессом.

Как развивается жировая болезнь печени

Главная причина заболевания — избыточное накопление жира (в первую очередь триглицеридов) в клетках печени — гепатоцитах. Когда печень вынуждена перерабатывать слишком много энергии из пищи, жир начинает откладываться прямо внутри её клеток.

Такое состояние называется стеатозом. У части пациентов оно со временем переходит в стеатогепатит - форму, при которой добавляется воспаление и повреждение клеток. Тогда к картине на УЗИ присоединяется повышение печёночных ферментов АЛТ и АСТ.

Основные факторы риска включают:

  • ожирение, особенно висцеральное (жир на животе и вокруг внутренних органов);
  • сахарный диабет 2 типа;
  • повышенный уровень триглицеридов и холестерина;
  • артериальную гипертензию;
  • наследственную предрасположенность.

Как поставить диагноз

Определить МАЖБП можно только после исключения других причин — вирусных гепатитов, алкогольного поражения и приёма токсичных для печени лекарств.

Первым шагом служит ультразвуковое исследование, которое позволяет увидеть жировую инфильтрацию. Затем проводят биохимический анализ крови с оценкой ферментов (АЛТ, АСТ, ГГТ), уровня глюкозы, липидного профиля и гликированного гемоглобина (HbA1c).

Если возникает подозрение на фиброз — замещение клеток печени соединительной тканью — врачи используют неинвазивные методы:

  1. Индексы FIB-4 и NAFLD Fibrosis Score (рассчитываются по лабораторным данным).
  2. Эластографию (FibroScan), измеряющую "жёсткость" печени.
  3. В сложных случаях — МР-эластографию или биопсию, которая остаётся "золотым стандартом".

Советы шаг за шагом: как лечить МАЖБП

Единственная эффективная стратегия лечения — изменить образ жизни. Ни один гепатопротектор или "таблетка для печени" не уберёт жир без снижения веса и регулярной активности.

  1. Похудение. Потеря 7-10% массы тела уже способна обратить стеатоз и уменьшить фиброз.
  2. Рацион. Оптимальна средиземноморская диета и принцип "Гарвардской тарелки": половина тарелки — овощи, четверть — белок (рыба, бобовые, птица), четверть — цельнозерновые продукты.
  3. Отказ от избытка сахара и насыщенных жиров. Особенно вредны сладкие напитки, выпечка и фастфуд.
  4. Кофе в умеренности. 2-3 чашки в день снижают риск фиброза благодаря антиоксидантам.
  5. Физическая активность. Минимум 150 минут аэробных упражнений в неделю и силовые тренировки 2 раза в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: уповать на растительные гепатопротекторы и "очищающие" препараты.
  • Последствие: потеря времени, прогрессирование болезни и рост фиброза.
  • Альтернатива: медицински подтверждённые подходы — снижение веса, контроль сахара и жиров, а при необходимости — назначение лекарств с доказанной эффективностью.

Когда нужны лекарства

Медикаментозная терапия применяется при сочетании МАЖБП с диабетом, ожирением или выраженным фиброзом (F2 и выше).

  • Пиоглитазон помогает при стеатогепатите у пациентов с диабетом.
  • Агонисты GLP-1 (семаглутид, лираглутид) снижают массу тела и уменьшают жировую нагрузку на печень.
  • Витамин Е в дозировке 800 МЕ/сут может назначаться не диабетикам, но требует контроля из-за риска побочных эффектов.

А вот препараты вроде урсодезоксихолевой кислоты, омега-3, фосфолипидов и растительных антиоксидантов не показали убедительных результатов.

А что если не лечить?

Жировая болезнь печени может годами протекать без симптомов. Однако при отсутствии терапии она способна привести к фиброзу, циррозу и даже раку печени.

Согласно данным EASL (2024), у 15-20% пациентов стеатоз прогрессирует в стеатогепатит, а у 10% — в цирроз. Поэтому наблюдение у гастроэнтеролога и регулярные анализы крайне важны, даже если "ничего не болит".

Плюсы и минусы лечения

Подход

Плюсы

Минусы

Изменение образа жизни

Натурально, улучшает общее здоровье

Требует самодисциплины

Диета и физнагрузка

Уменьшает вес и воспаление

Эффект не мгновенный

Медикаментозная терапия

Поддержка при тяжёлых формах

Возможны побочные эффекты

Народные средства

Психологическая поддержка

Нет доказанной пользы

Мифы и правда

Миф 1. Жир в печени появляется только у любителей алкоголя.
Правда: МАЖБП возникает даже у непьющих людей — из-за инсулинорезистентности и лишнего веса.

Миф 2. Гепатопротекторы очищают печень.
Правда: Нет препаратов, способных "вымыть" жир из гепатоцитов. Помогают только движение и рацион.

Миф 3. Если анализы в норме, значит, всё хорошо.
Правда: Болезнь часто протекает скрыто, поэтому важно делать УЗИ и контролировать ферменты.

FAQ

Как выбрать диету при МАЖБП?
Лучше всего подойдёт средиземноморская — богатая овощами, орехами, рыбой, оливковым маслом.

Что лучше: бег или плавание?
Любая аэробная нагрузка полезна. Главное — регулярность, не менее 30 минут 5 раз в неделю.

Можно ли вылечить болезнь полностью?
Да, на ранних стадиях. При фиброзе восстановить печень сложнее, но остановить прогресс можно.

Три интересных факта

  1. Кофеин и полифенолы в кофе защищают печень от воспаления.
  2. Даже потеря 5 кг способна улучшить показатели АЛТ и АСТ.
  3. У мужчин МАЖБП встречается чаще, но у женщин она протекает тяжелее после менопаузы.

Жировая болезнь печени — это не приговор. При внимательном отношении к питанию, движению и контролю здоровья печень способна полностью восстановиться. Главное — не искать "волшебных таблеток", а шаг за шагом менять привычки.

"Нету волшебных таблеточек для печени, которые вытащат жирочек из печени. Увы, придется работать над своим здоровьем. Оно в наших с вами руках", — подчеркнула врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина.

