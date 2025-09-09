Даже одна бутылка способна оставить без прав: неожиданный эффект безалкогольного пива

Безалкогольное пиво варят почти так же, как и обычное, но с дополнительным этапом — удалением спирта. Производители используют два основных метода: либо прерывают брожение, чтобы дрожжи не успели превратить весь сахар в этанол, либо применяют вакуумную дистилляцию или мембранную фильтрацию.

Несмотря на название, полностью без спирта такой напиток не обходится — в нём может содержаться до 0,5% этилового алкоголя. По закону такие напитки не относятся к категории алкогольных.

Сколько промилле допускается в России

Согласно нормам, в нашей стране разрешается 0,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует примерно 0,3 промилле в крови.

Одна бутылка безалкогольного пива (0,5% на 0,5 л) в среднем даёт лишь около 0,04 промилле. Но это справедливо только при правильном хранении продукта. Если условия нарушены, содержание спирта может оказаться выше.

Стоит помнить: никакие таблицы и формулы не дадут стопроцентной точности. Единственный способ проверить трезвость — это замеры с помощью алкотестера или анализа крови. Однако и эти показатели могут варьироваться из-за индивидуальных особенностей организма: возраста, пола, веса, скорости обмена веществ и даже наличия пищи в желудке.

Можно ли садиться за руль после безалкогольного пива

В целом запрета нет, если водитель чувствует себя трезвым. Но есть нюансы, которые стоит учитывать:

Количество. Один бокал почти всегда "чист" для алкотестера. Но если выпить 7-8 бутылок подряд, можно получить около 0,3 промилле.

Реакция организма. Даже минимальная доза спирта у некоторых людей вызывает заторможенность и снижает концентрацию. Если ощущается лёгкое опьянение — лучше не рисковать.

Когда от безалкогольного пива лучше отказаться

Даже минимальные дозы спирта могут сыграть злую шутку в определённых ситуациях: