После безалкогольного пива за руль нельзя: популярная страшилка оказалась не такой однозначной

Употребление безалкогольного пива не несет рисков для водителей и не приводит к состоянию опьянения, которое можно зафиксировать приборами, уверен нарколог, руководитель наркологической и психиатрической клиники доктора Исаева Руслан Исаев. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что опасения по поводу накопления спирта в организме после нескольких бутылок такого напитка лишены медицинских оснований.

Ранее в экспертной среде высказывалось мнение, что после употребления безалкогольного пива за руль лучше не садиться. Утверждалось, что несколько порций напитка могут поднять уровень этанола выше допустимого порога, а специфический запах станет поводом для углубленной проверки инспекторами ГАИ.

Нарколог назвал подобные доводы надуманными, отметив, что даже в странах с жестким контролем на дорогах допускаются определенные промилле, не влияющие на аварийность. По его словам, микродозы алкоголя, которые могут содержаться в продукте, перерабатываются организмом быстрее, чем водитель успевает выпить следующую порцию. При этом важно помнить, что некоторые привычные напитки способны заставить алкотестер покраснеть из-за естественных процессов ферментации.

"Думаю, что можно после безалкогольного пива за руль. Это какое-то высосанное из пальца утверждение, что нельзя. Во многих странах Европы до определенных промилле разрешено употребление даже алкоголя, статистика правонарушений там не является критической", — пояснил Исаев.

Специалист обратил внимание на то, что реальную угрозу на дорогах представляют не любители солодовых напитков без спирта, а водители с агрессивным поведением или серьезными проблемами со здоровьем. Нередко к опасным ситуациям приводят сердечные приступы или возрастные нарушения внимания у автомобилистов. В таких случаях своевременная интеллектуальная система обнаружения неадекватного состояния могла бы предотвратить трагедию эффективнее, чем запрет на безалкогольные напитки.

"Огромное количество за рулем агрессивных водителей. Риск столкновения с таким водителем в разы больше, чем с адекватным человеком, который выпил безалкогольное пиво. Огромное количество пожилых водителей с букетом хронических заболеваний, которые могут привести к сердечному приступу или нарушению сознания", — добавил эксперт.

Комментируя слухи о том, что уровень этанола якобы растет при большом объеме выпитого, нарколог подчеркнул специфичность продукта. Безалкогольное пиво имеет характерный привкус, который не позволяет употреблять его в чрезмерных количествах. Кроме того, в реальной жизни водители обычно сочетают напиток с приемом пищи, что ускоряет метаболизм. Впрочем, если возникли сомнения в собственной трезвости, существуют проверенные способы борьбы с последствиями интоксикации, помогающие организму восстановиться.

Заявления о накоплении спирта врач считает антинаучными. Даже если допустить наличие следовых количеств алкоголя в напитке, первая поступившая доза расщепляется ферментами печени еще до того, как человек закончит вторую бутылку. Водителям стоит больше опасаться юридических тонкостей, так как невнимательность при подписи протокола может привести к потере прав даже при отсутствии реального опьянения.

"Я не знаю людей, которые напиваются безалкогольным пивом. Оно не стоит постоянно в крови, а перерабатывается. Даже если дальше идет употребление, первая порция уходит из организма", — резюмировал врач.

Несмотря на уверенность медиков, инспекторы продолжают уделять пристальное внимание любым подозрительным признакам. Водителю важно знать, что советы инспектора на обочине часто направлены не на помощь, а на упрощение процедуры оформления нарушения, поэтому соблюдение регламента остается главной защитой автомобилиста.

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