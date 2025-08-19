Символы криминала на госномерах: власти готовятся поставить точку

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предложил исключить из оборота автомобильные госномера с буквами АУЕ (организация запрещена в России) и ВОР. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Инициатива уже направлена в МВД России.

Аргументы НАС

"Поскольку АУЕ признано экстремистским движением и запрещено, то и блатную абвгдейку лепить на машину не стоит. По мнению союза, эти буквы пропагандируют плохое", — цитирует источник.

Таким образом, символика, имеющая ассоциацию с криминальной субкультурой, может исчезнуть с российских дорог.

Что ждёт владельцев

Если МВД примет решение, автомобилистам с номерами АУЕ и ВОР придётся пройти перерегистрацию. Это может коснуться как случайных обладателей номеров, так и тех, кто приобрёл их намеренно.

Цена вопроса

По данным Mash, стоимость таких "экстремистских" номеров сегодня варьируется от 65 тысяч до 1,7 миллиона рублей.