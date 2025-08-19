Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Jeep с номером А111АА
Jeep с номером А111АА
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:18

Символы криминала на госномерах: власти готовятся поставить точку

Mash: в НАС предложили запретить автомобильные номера с некоторыми буквами

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предложил исключить из оборота автомобильные госномера с буквами АУЕ (организация запрещена в России) и ВОР. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Инициатива уже направлена в МВД России.

Аргументы НАС

"Поскольку АУЕ признано экстремистским движением и запрещено, то и блатную абвгдейку лепить на машину не стоит. По мнению союза, эти буквы пропагандируют плохое", — цитирует источник.

Таким образом, символика, имеющая ассоциацию с криминальной субкультурой, может исчезнуть с российских дорог.

Что ждёт владельцев
Если МВД примет решение, автомобилистам с номерами АУЕ и ВОР придётся пройти перерегистрацию. Это может коснуться как случайных обладателей номеров, так и тех, кто приобрёл их намеренно.

Цена вопроса
По данным Mash, стоимость таких "экстремистских" номеров сегодня варьируется от 65 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали признаки автомобиля с пробегом, работавшего в такси сегодня в 6:55

Машина мечты или бывшее такси: как не попасться на главную ловушку рынка

Как распознать бывший автомобиль из таксопарка: признаки внешнего износа, технические «сигналы» и модели, которые чаще всего попадают в руки таксистов.

Читать полностью » В парке Балластьер во Франции собрали почти 500 ретроавто на выставке Espace de la Ballastiere сегодня в 6:26

Хром, блеск и рёв моторов заворожили толпу — но именно это заставило зрителей задуматься

В Агонданже собрались сотни классических авто. Их рев завораживает, но возникает вопрос: какое будущее ждёт легенды прошлого в мире без выбросов?

Читать полностью » Какие автомобили можно купить за 500 тысяч рублей на вторичном рынке — мнение экспертов сегодня в 5:53

Никто не верит, а они ездят: какие машины за 500 тысяч не развалятся в первый год

Можно ли за 500 тысяч купить надежный автомобиль с минимальными затратами на ремонт? Перекуп назвал пять моделей, которые оправдают каждый рубль.

Читать полностью » S&P Global: электромобили в США меняют владельцев в среднем через 3,6 года сегодня в 5:27

Владельцы Tesla и BYD не держат машины долго — что толкает их менять авто как смартфоны

Электромобили стремительно меняют рынок: их обновляют как смартфоны, в то время как бензиновые машины превращаются в «долгожителей» на дорогах.

Читать полностью » Автомеханики объяснили, как износ амортизаторов влияет на безопасность вождения сегодня в 4:49

Игнорировать нельзя: когда амортизаторы превращаются в угрозу для жизни

Амортизаторы — не просто "расходник". Механик объяснил, как вовремя заметить их износ, зачем нужна диагностика и почему экономия может быть опасной.

Читать полностью » Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции сегодня в 4:06

Популярный тюнинг в духе «Форсажа» даёт машине вторую жизнь — и одновременно лишает её главного

Перепрограммирование двигателя и переход на E85 обещают водителям экономию и мощность, но за красивой картинкой скрываются серьёзные риски.

Читать полностью » Почему октановое число на заправке может отличаться от заявленного — объяснили эксперты сегодня в 3:48

Табло обещает АИ-95, а мотор слышит АИ-92: где теряется разница

Почему приборы показывают заниженное октановое число, как присадки теряют свойства и чем опасно «усталое» топливо на российских АЗС?

Читать полностью » Jaguar MK2 1962 года с ржавчиной и картоном в шасси выявили после покупки во Франции сегодня в 3:47

Автомобиль мечты превратился в кошмар — внутри Jaguar нашли то, чего никто не ожидал

Коллекционер из Ардеша купил Jaguar мечты, но под блестящим кузовом скрывалась ржавчина и картон. Теперь впереди долгие годы судебных разбирательств.

Читать полностью »

Новости
Дом

Что лучше для экономии места в небольшой кухне: круглый стол или узкий прямоугольный
Красота и здоровье

Жевание льда и грызение ручек приводят к трещинам и воспалению зубов
Красота и здоровье

Диетолог Мизинова раскрыла секрет: как приучить ребенка к здоровому питанию без слез и уговоров
Питомцы

Как жара влияет на аппетит собак: данные ветеринарной практики
Туризм

Как выбрать место в самолёте для комфортного перелёта
Спорт и фитнес

Тренер Иванна Идуш: гимнастика для лица нужна каждой женщине
Питомцы

Ветеринары предупреждают: питьё из унитаза грозит кошкам отравлением
Еда

Рецепт салата Рыжик: как приготовить салат с морковью и сыром за 30 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru