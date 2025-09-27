Теперь не нужен отпуск: страны, где можно работать у океана и зарабатывать удалённо

Работать у океана и не выпадать из графика — это уже не фантастика, а бытовая реальность. Во многих странах появились специальные режимы для тех, кто совмещает путешествия и работу: digital nomad визы. Они помогают легально задержаться в любимом месте дольше отпуска и без стресса держать рутину — от созвонов до дедлайнов. Ниже разбираем, кому подойдут "кочевые" статусы, куда сейчас реально податься и какие требования встречаются чаще всего.

Кто такие digital nomads

Цифровые кочевники — это фрилансеры, самозанятые, штатные удалёнщики, ИП и фаундеры, которые работают из любой точки мира по ноутбуку и стабильному интернету. Их объединяет одно: источник дохода находится за пределами страны пребывания, а формат занятости легко подтверждается документами

Базовые требования программ

Большинство стран запрашивают стандартный пакет: анкета, фото, загранпаспорт с запасом срока действия, медицинская страховка на весь период и справка об отсутствии судимостей. Почти всегда просят документы, подтверждающие удалённую занятость (контракт/СПД/выписки), и минимальный доход. Подавать удобно онлайн — многие системы уже переведены в цифровой формат. Перед подачей условия стоит перепроверять на официальном сайте программы конкретной страны: они периодически обновляются.

Где ждут цифровых кочевников

Европа

• Албания. Виза D (опция Visa for digital mobile workers) на 90 дней в течение года с правом податься на ВНЖ. Доход не фиксируют, но потребуется: договор с иностранной компанией/клиентом, подтверждение жилья, документ о профквалификации и банковская выписка за 12 месяцев. Подача — онлайн.

• Венгрия. White Card — ВНЖ до года с продлением. Нужен трудовой контракт или бизнес за пределами страны и доход от 2 000 € в месяц за последние 6 месяцев и весь период проживания. Обязателен договор аренды/право проживания.

• Греция. Digital Nomad Visa на 1 год с возможностью перейти на Digital Nomad Residence Permit ещё на 2 года. Работать в Греции на местный рынок нельзя. Минимальный доход — 3 500 € в месяц. Визовый сбор: 75 € + 150 € на каждого члена семьи.

• Хорватия. Временное пребывание до года для сотрудников и владельцев компаний за пределами страны. Доход — от 2 540 € в месяц (по выпискам за 6 месяцев) или депозит от 30 471 €. Нужна регистрация предполагаемого места проживания

Азия

• Малайзия. DE Rantau Nomad Pass на 3-12 месяцев с продлением на год. Подходит фрилансерам, контрактникам и удалённым сотрудникам, можно включить семью. Требуются резюме, диплом, выписки/отчёты о доходах (3 месяца) или налоговые декларации, подтверждение занятости от 3 месяцев и годовой доход от 24 000 $. Подача — онлайн.

• ОАЭ (Дубай). Work remotely from Dubai на 1 год с повторной подачей. Сотрудникам нужен годовой контракт и зарплата от 3 500 $/мес., собственникам — владение компанией 1+ год и такой же среднемесячный доход. Требуются банковские выписки за 3 месяца, доказательства удалёнки и оплата участия — 611 $.

• Таиланд. Долгосрочная резидентская виза для "работающих из Таиланда" (аналог для digital nomads): выдаётся на 5 лет с возможностью продления ещё на 5, освобождает от налогов на зарубежные доходы. Нужен доход от 80 000 $/год за 2 последних года (или 40-80 тыс. $ при наличии магистратуры/ИП), работодатель — листинговая компания или частная с оборотом от 150 млн $ за 3 года, опыт работы 5+ лет за последние 10. Подача — онлайн.

Африка и Латинская Америка

• Маврикий. Premium Visa на 6-12 месяцев с продлением для тех, чья работа и доход — за пределами страны. Подача бесплатна и онлайн. Нужны: брони билетов на период пребывания, подтверждение жилья и банковские выписки за 3 месяца с доходом.

• Уругвай. Hoja de Identidad Provisoria Nómada Digital для проживания до 180 дней с возможностью перейти к ВНЖ. Минимального дохода не требуют. Лучше подавать в стране: пошлина оплачивается в местном банке в течение 24 часов после анкеты. Нужна лишь верификация удалённой работы.

• Эквадор. Digital Nomad Visa на 2 года с продлением. Требуется доход: не менее трёх базовых окладов в месяц (≈ 107 000 ₽) за 3 месяца до подачи либо 36 окладов в год (≈ 1 287 000 ₽). Подтверждение удалённой занятости/владения компанией за рубежом. Подача — онлайн.

Советы шаг за шагом (HowTo)

Определите горизонт проживания (3-6-12 месяцев) и формат дохода (фриланс, контракт, ИП). Сверьте требования на официальной странице программы: доход, медстраховка, справки, сроки. Подготовьте доказательства занятости: договор/инвойсы/выписки, письма от работодателя, регистрация ИП. Соберите финансовый пакет: выписки за 3-12 месяцев, депозит/сбережения, лимиты карт. Позаботьтесь о быте: бронь жилья на старт, eSIM, международная страховка, облачные копии документов. Заложите временной буфер: апостили, переводы, запись в визовый центр. Подавайтесь онлайн, проверяйте статусы и сроки действия визы/ВНЖ.

Digital nomad визы открывают перед путешественниками новые горизонты: больше не нужно выбирать между карьерой и жизнью у океана. Каждая страна предлагает свои условия — от минимального дохода до требований к опыту работы, но все они сходятся в одном: возможность совмещать удалённую занятость и исследование мира. Если планируете подать заявку, изучите официальный сайт выбранной программы и подготовьте пакет документов заранее — так шансы на одобрение будут выше, а путь к свободному формату жизни станет короче.