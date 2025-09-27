Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пальмовые аллеи
Пальмовые аллеи
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:51

Теперь не нужен отпуск: страны, где можно работать у океана и зарабатывать удалённо

Программы для цифровых кочевников: Албания, Венгрия, Греция, Хорватия и другие страны

Работать у океана и не выпадать из графика — это уже не фантастика, а бытовая реальность. Во многих странах появились специальные режимы для тех, кто совмещает путешествия и работу: digital nomad визы. Они помогают легально задержаться в любимом месте дольше отпуска и без стресса держать рутину — от созвонов до дедлайнов. Ниже разбираем, кому подойдут "кочевые" статусы, куда сейчас реально податься и какие требования встречаются чаще всего.

Кто такие digital nomads

Цифровые кочевники — это фрилансеры, самозанятые, штатные удалёнщики, ИП и фаундеры, которые работают из любой точки мира по ноутбуку и стабильному интернету. Их объединяет одно: источник дохода находится за пределами страны пребывания, а формат занятости легко подтверждается документами

Базовые требования программ

Большинство стран запрашивают стандартный пакет: анкета, фото, загранпаспорт с запасом срока действия, медицинская страховка на весь период и справка об отсутствии судимостей. Почти всегда просят документы, подтверждающие удалённую занятость (контракт/СПД/выписки), и минимальный доход. Подавать удобно онлайн — многие системы уже переведены в цифровой формат. Перед подачей условия стоит перепроверять на официальном сайте программы конкретной страны: они периодически обновляются.

Где ждут цифровых кочевников

Европа

• Албания. Виза D (опция Visa for digital mobile workers) на 90 дней в течение года с правом податься на ВНЖ. Доход не фиксируют, но потребуется: договор с иностранной компанией/клиентом, подтверждение жилья, документ о профквалификации и банковская выписка за 12 месяцев. Подача — онлайн.
• Венгрия. White Card — ВНЖ до года с продлением. Нужен трудовой контракт или бизнес за пределами страны и доход от 2 000 € в месяц за последние 6 месяцев и весь период проживания. Обязателен договор аренды/право проживания.
• Греция. Digital Nomad Visa на 1 год с возможностью перейти на Digital Nomad Residence Permit ещё на 2 года. Работать в Греции на местный рынок нельзя. Минимальный доход — 3 500 € в месяц. Визовый сбор: 75 € + 150 € на каждого члена семьи.
• Хорватия. Временное пребывание до года для сотрудников и владельцев компаний за пределами страны. Доход — от 2 540 € в месяц (по выпискам за 6 месяцев) или депозит от 30 471 €. Нужна регистрация предполагаемого места проживания

Азия

• Малайзия. DE Rantau Nomad Pass на 3-12 месяцев с продлением на год. Подходит фрилансерам, контрактникам и удалённым сотрудникам, можно включить семью. Требуются резюме, диплом, выписки/отчёты о доходах (3 месяца) или налоговые декларации, подтверждение занятости от 3 месяцев и годовой доход от 24 000 $. Подача — онлайн.
• ОАЭ (Дубай). Work remotely from Dubai на 1 год с повторной подачей. Сотрудникам нужен годовой контракт и зарплата от 3 500 $/мес., собственникам — владение компанией 1+ год и такой же среднемесячный доход. Требуются банковские выписки за 3 месяца, доказательства удалёнки и оплата участия — 611 $.
• Таиланд. Долгосрочная резидентская виза для "работающих из Таиланда" (аналог для digital nomads): выдаётся на 5 лет с возможностью продления ещё на 5, освобождает от налогов на зарубежные доходы. Нужен доход от 80 000 $/год за 2 последних года (или 40-80 тыс. $ при наличии магистратуры/ИП), работодатель — листинговая компания или частная с оборотом от 150 млн $ за 3 года, опыт работы 5+ лет за последние 10. Подача — онлайн.

Африка и Латинская Америка

• Маврикий. Premium Visa на 6-12 месяцев с продлением для тех, чья работа и доход — за пределами страны. Подача бесплатна и онлайн. Нужны: брони билетов на период пребывания, подтверждение жилья и банковские выписки за 3 месяца с доходом.
• Уругвай. Hoja de Identidad Provisoria Nómada Digital для проживания до 180 дней с возможностью перейти к ВНЖ. Минимального дохода не требуют. Лучше подавать в стране: пошлина оплачивается в местном банке в течение 24 часов после анкеты. Нужна лишь верификация удалённой работы.
• Эквадор. Digital Nomad Visa на 2 года с продлением. Требуется доход: не менее трёх базовых окладов в месяц (≈ 107 000 ₽) за 3 месяца до подачи либо 36 окладов в год (≈ 1 287 000 ₽). Подтверждение удалённой занятости/владения компанией за рубежом. Подача — онлайн.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Определите горизонт проживания (3-6-12 месяцев) и формат дохода (фриланс, контракт, ИП).

  2. Сверьте требования на официальной странице программы: доход, медстраховка, справки, сроки.

  3. Подготовьте доказательства занятости: договор/инвойсы/выписки, письма от работодателя, регистрация ИП.

  4. Соберите финансовый пакет: выписки за 3-12 месяцев, депозит/сбережения, лимиты карт.

  5. Позаботьтесь о быте: бронь жилья на старт, eSIM, международная страховка, облачные копии документов.

  6. Заложите временной буфер: апостили, переводы, запись в визовый центр.

  7. Подавайтесь онлайн, проверяйте статусы и сроки действия визы/ВНЖ.

Digital nomad визы открывают перед путешественниками новые горизонты: больше не нужно выбирать между карьерой и жизнью у океана. Каждая страна предлагает свои условия — от минимального дохода до требований к опыту работы, но все они сходятся в одном: возможность совмещать удалённую занятость и исследование мира. Если планируете подать заявку, изучите официальный сайт выбранной программы и подготовьте пакет документов заранее — так шансы на одобрение будут выше, а путь к свободному формату жизни станет короче.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Flowwow: для аренды автодома в Японии требуется перевод водительских прав сегодня в 2:12

Япония без туристов: автодом открывает страну с новой стороны

Путешествие по Японии на автодоме открывает страну с неожиданной стороны: древние онсены, горные дороги и тихие деревни ждут вдали от туристических троп.

Читать полностью » Власти Анапы: туристов просят подписывать отказ от претензий при купании сегодня в 1:37

Чистое море или невидимая угроза: что на самом деле ждёт туристов в Анапе

Море чистое или всё же опасное? В Анапе туристы рассказывают о кристальной воде и дельфинах, но учёные предупреждают о скрытых рисках.

Читать полностью » Оксфордский университет весной 2025 года поставил США на 24 место по счастью сегодня в 0:17

США в глобальном рейтинге счастья: почему Гавайи сияют, а Луизиана тонет в тоске

Счастье в Америке распределяется неравномерно: одни штаты лидируют по уровню благополучия, другие отстают. Почему так происходит и что влияет на результат?

Читать полностью » Отели Вьетнама предлагают зоны 16+ даже без формального статуса Без детей вчера в 23:08

Вьетнам без детского шума: где искать тишину у бассейна и ужины при свечах

Во Вьетнаме можно отдыхать без детского шума: где искать отели 16+/18+, почему здесь ставка на wellness, а не на шумные вечеринки, и как бронировать, чтобы было тихо.

Читать полностью » Олег Козырев: безалкогольные турпакеты востребованы в ОАЭ и на Мальдивах, но редки в России вчера в 22:01

Всё включено без бокала: как меняется отдых россиян и правда ли, что дешевле

"Сухие" AI-туры набирают обороты: где их искать, зачем они нужны семьям и ЗOЖ-гостям и правда ли без алкоголя всегда дешевле? Сводим цифры и проверяем мифы.

Читать полностью » Туроператоры: спрос на Мексику вырос, Доминикана теряет позиции без прямых рейсов вчера в 21:41

Формула-1 и День мёртвых против all inclusive: битва Мексики и Доминиканы за туриста

Карибы зовут и без прямых рейсов: где выигрывает Мексика, чем Доминикана берёт реванш и как собрать «экономный» маршрут через Кубу, чтобы не переплатить за зиму-2025/2026.

Читать полностью » Астротуризм становится новым трендом: от кемпинга до авторских туров за 75 тысяч рублей вчера в 20:31

Город украл звёзды: как астротуризм возвращает людям настоящее небо

Астротуризм становится модным направлением: наблюдение за звёздами и редкими явлениями помогает снять стресс и вдохновляет. Сколько это стоит?

Читать полностью » Светлана Зеновская: нагрузка на Соловецкий архипелаг ограничена 60 тысячами туристов в год вчера в 19:28

Соловки зимой — не запрет, а открытие: почему тишина здесь ценнее лета

Учёные ограничили посещаемость Соловков 60 тысячами туристов в год. Но туроператоры предлагают решение — сделать архипелаг круглогодичным направлением.

Читать полностью »

Новости
Еда

Тёплый салат с баклажанами в соусе терияки получается сытным
Еда

Запечённая свиная шея всегда смотрится эффектно и празднично
Наука

Учёные: в горах Загрос обнаружен разлом длиной 1500 километров
Садоводство

Эксперт Таннер Митчелл: даже тенелюбивым растениям нужно минимум четыре часа света в день
Спорт и фитнес

Эксперты: отжимания укрепляют корпус и улучшают осанку при регулярных занятиях
Авто и мото

"Автовзгляд": пластиковые фары мутнеют из-за песка и ультрафиолета
Питомцы

Ветеринар: после укуса насекомого кошку нужно срочно вести в клинику
Авто и мото

Новая методика утильсбора увеличит стоимость BMW X3 и Geely Monjaro — эксперт Миньковский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet