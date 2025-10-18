Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:01

Как выиграть грин-карту США в 2025 году: шанс, который выпадает раз в жизни

Как получить грин-карту США в 2025 году: полная инструкция по участию в лотерее

Грин-карта (Green Card) — это документ, подтверждающий статус постоянного резидента США. По сути, это пластиковое удостоверение личности с фотографией, персональными данными и биометрией владельца. С грин-картой человек сохраняет гражданство своей страны, но через пять лет после получения может подать заявление на американское гражданство.

Статус резидента обязывает соблюдать законы и платить налоги, но даёт право открывать бизнес, работать, учиться, пользоваться медицинской системой и получать государственные льготы. Главное условие — постоянное проживание в США. Если обладатель грин-карты покидает страну более чем на год, документ утрачивает силу.

Как выиграть грин-карту в лотерее

Каждую осень Госдепартамент США проводит Diversity Visa Lottery (DV Lottery) - бесплатную лотерею, цель которой — поддерживать этническое разнообразие среди иммигрантов. С 2010 года россияне также могут подавать заявки.

Основные требования:

  • законченное среднее образование (не менее 11 классов) или не менее двух лет опыта квалифицированной работы за последние пять лет;
  • отсутствие судимости по тяжким преступлениям и серьёзных заболеваний;
  • рождение в стране, допущенной к участию в программе.

Участвовать не могут граждане стран, из которых в США за последние пять лет иммигрировало более 50 000 человек. В 2024 году, например, исключения действовали для уроженцев Бразилии, Вьетнама, Китая, Мексики, Южной Кореи и ряда других государств. Россияне и граждане бывшего СССР в 2025 году участвовать смогут.

Как подать заявку

Заявку нужно заполнить на официальном сайте программы. Знание английского языка не обязательно, но базовый уровень пригодится для заполнения анкеты. На процесс отводится 60 минут.

В анкете необходимо указать:

  • фамилию и имя (в латинской транскрипции, как в загранпаспорте);
  • пол, дату и место рождения;
  • контакты и адрес проживания;
  • уровень образования;
  • семейное положение и сведения о детях;
  • прикрепить фотографию, соответствующую официальным требованиям.

Официальная инструкция размещена на сайте Госдепартамента США — лучше сверяться с ней, чтобы избежать ошибок.

Новый сбор

С 16 сентября 2025 года введено новое правило: необходимо оплатить регистрационный сбор в размере 1 доллара США. Россияне смогут внести оплату только банковской картой иностранного банка.

Приём заявок на участие в DV-2027 начнётся в октябре 2025 года.

Когда известны результаты

Результаты публикуются весной следующего года на официальном сайте. Проверять нужно самостоятельно — никакие письма или уведомления победителям не рассылаются.

Процесс получения визы занимает ещё около года: нужно пройти собеседование и медосмотр. То есть победители лотереи 2025 года смогут въехать в США не раньше 2027-го.

Каковы шансы выиграть

Шансы невелики. Ежегодно разыгрывается около 55 000 грин-карт, а заявок поступают миллионы. Однако участвовать можно каждый год, и вероятность успеха со временем возрастает.

Что делать, если вы выиграли

Победители должны заполнить иммиграционную анкету (форма DS-260) и пройти собеседование в посольстве США.

Поскольку американское посольство в России не проводит такие процедуры, гражданам РФ нужно ехать в Варшаву (Польша). Для этого понадобится оформить шенгенскую визу и въехать через другую страну Евросоюза.

За один-два месяца до интервью победителям приходит электронное письмо с датой и инструкциями.

Необходимые документы:

  • действующий загранпаспорт и копия разворота с фотографией;
  • внутренний паспорт;
  • свидетельство о рождении;
  • документы о браке, разводе или смене фамилии;
  • две цветные фотографии (размер и формат — по правилам анкеты);
  • справка об отсутствии судимости;
  • документы об образовании или квалификации;
  • подтверждение финансовой состоятельности (выписки из банка, документы о собственности);
  • военный билет (при наличии);
  • судебные решения (если применимо).

Визовый сбор и медосмотр

В день собеседования оплачивается визовый сбор — 330 долларов США на человека, включая детей. Оплата производится наличными, сумма не возвращается при отказе.

Перед интервью необходимо пройти медицинский осмотр в аккредитованной клинике. В России это филиал № 3 поликлиники № 220 в Москве. Запись и оплата проводятся онлайн. Стоимость обследования в 2025 году — от 320 долларов (около 26 000 ₽).

Медосмотр также можно пройти в Варшаве, Минске или других городах из официального списка.

После успешного прохождения собеседования и проверки документов заявителю выдают иммиграционную визу, с которой необходимо въехать в США в течение шести месяцев. Уже на месте вы получите грин-карту по почте.

Другие способы получить грин-карту

Лотерея — не единственный путь иммиграции. Постоянный вид на жительство в США можно получить и по другим основаниям:

  • Брак с гражданином или резидентом США;
  • Воссоединение с семьёй (если близкие родственники уже живут в стране);
  • Виза талантов (EB-1) - для специалистов с выдающимися достижениями;
  • Инвестиции - от 1 050 000 долларов (или 85,8 млн ₽);
  • Рабочая виза (например, EB-2 или EB-3);
  • Политическое убежище (для тех, кто подвергается преследованиям на родине).

Нельзя пытаться попасть в США нелегально с надеждой потом "узакониться" через грин-карту. Нарушение иммиграционного законодательства ведёт к депортации и пожизненному запрету на въезд.

