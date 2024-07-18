Доминирующая в Молдове политическая сила "Действие и солидарность" (ПДС) утвердила на начальном этапе договор о реализации участка, где ранее располагался главный стадион страны в сердце Кишинева, для возведения нового дипломатического представительства Соединенных Штатов.

Согласно утвержденному документу, данная территория будет передана американскому посольству за сумму в 18 миллионов долларов. Члены парламента от ПДС единогласно поддержали это решение на заседании законодательного органа, трансляция которого велась в режиме реального времени на официальном веб-ресурсе.

Главная спортивная арена Молдовы была возведена в столице в 1952 году.

К 2007 году ее демонтировали из-за несоответствия современным требованиям для проведения спортивных мероприятий. Некоторые представители бизнес-сообщества Молдовы предлагали проекты по созданию на этом месте спортивно-развлекательного комплекса и зоны отдыха, однако власти на протяжении десяти лет откладывали проведение тендеров и аукционов.

В 2017 году американская сторона выразила заинтересованность в приобретении данного участка, что привело к подписанию соответствующего меморандума.

Представитель США в Молдове обосновал необходимость расширения посольства увеличением штата сотрудников и подчеркнул позитивное влияние этого проекта на молдавское общество, отражающее прочные связи между двумя странами.

После неудачных попыток найти компанию для оценки земельного участка, правительство Молдовы сформировало специальную группу для ведения переговоров о его продаже.

С приходом к власти ПДС и президента Майи Санду процесс переговоров с США активизировался. Оппозиционные силы Молдовы выразили резкое несогласие с действиями руководства страны. В столице прошли демонстрации против передачи территории бывшего стадиона американскому посольству, участники которых требовали аннулировать подписанный ранее Меморандум.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)