Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смартфон в воде
Смартфон в воде
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:27

Для тех, кто в поле, а не в соцсетях: Nokia представила свой первый тактический смартфон

Nokia представила защищённый смартфон Mission-Safe Phone для военных и корпораций

Финская компания Nokia официально объявила о запуске нового направления HMD Secure и представила первый смартфон собственной разработки — Mission-Safe Phone. Это важный шаг: бренд впервые сам займётся выпуском устройства, а не отдаст его сторонним производителям по лицензии. Новинка позиционируется как "тактический" смартфон для корпоративных клиентов, госструктур, армии и спецслужб.

Три версии: базовая, Pro и Ultra

Помимо базовой модели, компания анонсировала версии Mission-Safe Pro и Mission-Safe Ultra. Их характеристики пока не раскрыты, но ожидается, что это будут устройства с расширенными функциями безопасности и дополнительной защитой для самых требовательных сценариев использования.

Аппаратная основа

Mission-Safe Phone во многом повторяет HMD Ivalo XE, но с серьёзным упором на защитные технологии.

  • Экран: 6,32 дюйма, IPS, Full HD+, Gorilla Glass Victus 2.

  • Процессор: Qualcomm Dragonwing Q-6690 (основан на Snapdragon 7 Gen 4).

  • Память: 12 ГБ оперативной + 256 ГБ встроенной.

  • Камеры: двойная 50 Мп + фронтальная 32 Мп.

  • Интерфейсы: USB Type-C 3.1, Fusion Connector 3.1, Wi-Fi 7.

  • Защита: IP69K, соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.

Для кого создан Mission-Safe Phone

Главная аудитория смартфона — организации, которым нужны надёжные и безопасные решения:

  • госслужбы и военные ведомства;

  • корпоративные структуры с повышенными требованиями к кибербезопасности;

  • экстремальные профессии (геологи, спасатели, инженеры).

Сравнение: Mission-Safe Phone и обычные смартфоны

Параметр Mission-Safe Phone Стандартный смартфон
Защита IP69K, MIL-STD-810H IP67 или IP68
Стекло Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass 5/6
Память 12/256 ГБ 8/128 ГБ (средний сегмент)
Интерфейсы Fusion Connector 3.1, Wi-Fi 7 USB-C 2.0, Wi-Fi 6
Аудитория бизнес, спецслужбы, армия массовый рынок

Советы шаг за шагом: как использовать смартфон в тактических условиях

  1. Настройте многоуровневую аутентификацию (PIN, биометрия, токен).

  2. Подключите смартфон к корпоративной системе MDM для централизованного контроля.

  3. Используйте Fusion Connector для подключения внешних защищённых модулей.

  4. При работе в полевых условиях включите "экстремальный режим", чтобы снизить энергопотребление.

  5. Регулярно обновляйте прошивку HMD Secure OS для защиты от уязвимостей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать Mission-Safe как обычный смартфон без настройки безопасности.

  • Последствие: риск потери данных.

  • Альтернатива: активировать встроенные модули защиты при первом запуске.

  • Ошибка: хранить корпоративные файлы в открытых облаках.

  • Последствие: утечка информации.

  • Альтернатива: использовать защищённые VPN и корпоративные облака.

  • Ошибка: игнорировать обновления.

  • Последствие: появление уязвимостей.

  • Альтернатива: включить автообновления системы HMD Secure.

А что если…

Что если Mission-Safe Phone станет эталоном защищённых устройств? Nokia может получить новую нишу на рынке, где конкурируют CAT, Samsung Rugged и специализированные военные бренды. Тогда финская компания сможет не только вернуть былую репутацию надёжного производителя, но и укрепить позиции на корпоративном сегменте.

Плюсы и минусы Mission-Safe Phone

Плюсы Минусы
Максимальная защита (IP69K, MIL-STD-810H) Узкая аудитория
Современное "железо" (Dragonwing Q-6690, 12/256 ГБ) Возможная высокая цена
Поддержка Wi-Fi 7 и Fusion Connector Ограниченная доступность на массовом рынке
Стекло Gorilla Glass Victus 2 IPS-экран вместо OLED
Прямая разработка Nokia, без посредников Нет поддержки 5-6 камер, как у флагманов

FAQ

Для кого предназначен Mission-Safe Phone?
Для корпораций, госструктур, военных и специалистов, работающих в экстремальных условиях.

Чем он отличается от обычного смартфона?
Наличие военной защиты, усиленного корпуса, Fusion Connector и более строгих протоколов безопасности.

Можно ли использовать его в повседневной жизни?
Да, но он избыточен для обычного пользователя и, скорее всего, будет дорогим.

Мифы и правда

  • Миф: "Все защищённые смартфоны слабые по характеристикам".
    Правда: Mission-Safe Phone оснащён топовыми чипсетом и памятью.

  • Миф: "Nokia давно не выпускает телефоны сама".
    Правда: с серией HMD Secure бренд снова занялся разработкой напрямую.

  • Миф: "Такие смартфоны нужны только военным".
    Правда: корпоративный сектор и спасательные службы также активно используют защищённые модели.

Интересные факты

  1. Стекло Gorilla Glass Victus 2 выдерживает падения с высоты 2 метров на бетон.

  2. Стандарт MIL-STD-810H предполагает тестирование устройства в экстремальных температурах, вибрации и даже при ударных нагрузках.

  3. Wi-Fi 7 впервые появляется в защищённом смартфоне Nokia.

Исторический контекст

  • 2000-е годы — Nokia выпускает первые защищённые модели для бизнеса (серия Communicator).

  • 2016 год — компания HMD Global получила права на бренд Nokia для смартфонов.

  • 2025 год — запуск нового направления HMD Secure и выход Mission-Safe Phone как первого тактического устройства бренда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft добавила новую функцию кнопке Xbox на Windows 11 — доступно в сборке Insider вчера в 19:17

Нажал — и управляешь: Microsoft превращает геймпад в полноценную навигацию по системе

Microsoft тестирует интеграцию Xbox-контроллеров в Windows 11: теперь длительное нажатие кнопки откроет Task View. Чем это изменит управление?

Читать полностью » OpenAI начала работать с роботами — цель: научить ИИ действовать в реальном мире вчера в 18:17

ChatGPT уже не хватает — теперь OpenAI хочет, чтобы ИИ умел двигаться

OpenAI выходит за пределы языковых моделей и делает ставку на робототехнику. Как компания планирует приблизиться к созданию AGI через партнерства и новые проекты?

Читать полностью » Пользователи жалуются на вздутие батарей в Pixel 7 — возможна деформация корпуса вчера в 17:19

Экран выпирает, корпус трещит — владельцы Pixel пугаются своего смартфона

Владельцы Google Pixel 7 жалуются на массовое вздутие аккумуляторов. Чем это грозит и как компания реагирует на проблему?

Читать полностью » Программист Ситнов: отремонтировать флагманский телефон выгоднее, чем бюджетный вчера в 16:24

Старый телефон превращается в проблему: вот как понять, что ремонт уже бессмыслен

Как понять, когда ремонт смартфона теряет смысл и выгоднее купить новый? Эксперт объяснил, от чего зависит выбор.

Читать полностью » Gemini стал самым популярным бесплатным приложением для iPhone в США вчера в 16:11

Когда картинки побеждают текст: почему Gemini обошёл ChatGPT и стал №1 в App Store

Google Gemini обошел ChatGPT в американском App Store. В чем секрет успеха и как модель Nano Banana изменила рынок ИИ-приложений?

Читать полностью » Bloomberg: северокорейские хакеры использовали ChatGPT для создания фальшивых ID вчера в 15:09

КНДР нашла лазейку в ИИ: подделки от ChatGPT стали частью цифрового наступления

Северокорейские хакеры нашли способ обойти ограничения ChatGPT и применили ИИ для подделки документов в фишинговых атаках.

Читать полностью » iOS 26: Apple представила систему с единым дизайном для всей экосистемы вчера в 14:09

Ваш iPhone больше не прежний: этот апдейт изменила всё — от экрана до общения

Apple представила iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass, функцией перевода в реальном времени и приложением Games. Что еще изменилось?

Читать полностью » iPhone сохраняет лидерство на рынке смартфонов по данным AndroidInsider вчера в 13:48

Цена выше, кастомизация ниже — и всё равно iPhone лидирует: что делает его непобедимым

Почему iPhone продолжает опережать Android-смартфоны? Эксперты называют причины, а мы разбираем детали: экосистема, оптимизация, камера и перепродажа.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Китай с 2027 года может запретить выдвижные дверные ручки в автомобилях — Mingjing Pro
Наука

NASA модернизировало ракету SLS для полёта экипажа к Луне в рамках миссии Artemis II
Красота и здоровье

Врач Русакова: витамины группы B и омега-3 улучшают передачу сигналов между нейронами
Технологии

Программист превратил одноразовый вейп в веб-сервер с IP-адресом
Технологии

В СПЧ раскритиковали идею "интернет-каникул" от Николая Арефьева
Питомцы

Кинологи: золотистый ретривер и пудель входят в список пород, дружелюбных к кошкам
ПФО

Власти Казани пообещали интернет в метро, но сроки не назвали
Спорт и фитнес

Сильные ягодицы уменьшают риск травм и улучшают осанку — физиотерапевты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet