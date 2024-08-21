Работа одного из больших аэропортов Японии была приостановлена из-за пропажи ножниц

В Новом аэропорту Титосэ на японском острове Хоккайдо произошёл инцидент, который привёл к задержке 200 рейсов и отмене почти 40 вылетов. По сообщению CNN, причиной стал случай с пропажей ножниц в магазине, расположенном в зоне ожидания внутренних рейсов.

Пропажа ножниц вызвала опасения, что они могут попасть в руки потенциальных террористов и быть использованы в качестве оружия на борту самолёта. В связи с этим служба безопасности аэропорта провела тщательные обыски, что привело к приостановке более 200 рейсов на два часа. Некоторые пассажиры были вынуждены пройти повторные проверки, что привело к образованию длинных очередей в зоне вылета.

Администрация аэропорта позже признала, что инцидент произошёл из-за недостаточно строгих процедур по использованию, хранению и контролю над товарами в магазине.

Спустя два дня после происшествия газета Nikkan Sports сообщила, что ножницы были обнаружены сотрудником в том же магазине, где они и пропали. После этого аэропорт вернулся к нормальному режиму работы.

Тем не менее, данный инцидент вызвал бурную реакцию у пассажиров. Многие выразили недовольство в социальных сетях, жалуясь на то, что их планы были сорваны из-за такой, казалось бы, незначительной причины. Однако нашлись и те, кто оценил серьёзный подход аэропорта к вопросам безопасности, несмотря на временные неудобства.

Фото: Материал из Викисклада/ Shane Cyrus (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)