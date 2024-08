Исследователи из США доказали, что шум может повысить внимание у детей и молодых людей с СДВГ

Американские исследователи выяснили, что шум может улучшать концентрацию внимания. В своей статье, опубликованной в *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, они сообщили, что это открытие может быть полезно для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), распространенным нарушением.

Обычно лечение СДВГ включает медикаменты и поведенческую терапию, но ученые все чаще изучают альтернативные методы. Одним из таких подходов оказалось использование шума.

Вопреки распространенному мнению, что звуковые раздражители мешают сосредоточиться, исследователи утверждают, что они могут, наоборот, способствовать концентрации. Однако важно учитывать различные виды шума, такие как белый, розовый и коричневый, которые отличаются по частотному спектру. Например, белый шум охватывает весь диапазон частот равномерно, в то время как розовый содержит больше низких частот.

Ученые решили определить, какой тип шума наиболее эффективен для людей с СДВГ, проанализировав результаты предыдущих исследований. Они рассмотрели работы, в которых участвовали пациенты с СДВГ, а также задания, оценивающие внимание, память и другие когнитивные функции. Важным критерием был эффект белого или розового шума на участников. В итоге исследователи проанализировали 13 исследований с участием 335 человек из разных стран.

Результаты показали, что шум оказывает положительное воздействие на детей и молодых людей с СДВГ или выраженными симптомами. Хотя эффект был небольшим, он оказался статистически значимым. Ученые отметили, что его сила уступает лекарственным средствам, однако использование шума имеет свои преимущества: он практически не несет рисков и является доступным методом. Интересно, что для людей без СДВГ шум, наоборот, может быть отвлекающим фактором и оказывать незначительное негативное влияние.

Фото: flickr.com/Sascha Kohlmann (CC BY-SA 2.0 license)