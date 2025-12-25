Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Antenna is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:48

Шум после десяти станет дорогим: в Крыму резко повысили штрафы за нарушение тишины

Штрафы за шум в Крыму вырастают до 2 тыс рублей — Госсовет Крыма

В Крыму вступили в силу обновлённые нормы административного законодательства, которые существенно ужесточают ответственность за нарушение тишины и общественного порядка. Теперь шумные вечеринки, крики под окнами, громкая музыка, а также навязчивое приставание к людям в общественных местах могут обернуться для нарушителей значительно более высокими штрафами, пишет КИА.

Новые правила тишины: когда нельзя шуметь

Согласно изменениям, на всей территории республики действует единый режим тишины. Шум запрещён ежедневно с 22:00 до 08:00, а также в так называемый "тихий час" — с 13:00 до 14:00. Дополнительные ограничения введены для многоквартирных домов: в выходные и праздничные дни запрещено шуметь с 08:00 до 10:00 утра.

Под нарушением тишины понимаются громкая музыка, крики, использование звукоусиливающей аппаратуры, ремонтные работы и другие действия, мешающие покою граждан.

Штрафы выросли в несколько раз

За первое нарушение тишины теперь предусмотрены повышенные штрафы.

  • Для граждан — от 1 000 до 2 000 рублей.

  • Для должностных лиц — до 10 000 рублей.

  • Для юридических лиц — от 10 000 до 15 000 рублей.

Если нарушение повторяется в течение года, ответственность становится ещё строже.

  • Граждане могут заплатить до 3 000 рублей.

  • Должностные лица — до 15 000 рублей.

  • Организации — до 20 000 рублей.

В Госсовете Крыма подчеркнули, что при систематическом нарушении тишины штрафы для должностных лиц могут достигать 30 000 рублей, что делает игнорирование закона экономически невыгодным.

Ответственность за приставание к гражданам

Отдельным блоком в обновлённых нормах прописана ответственность за навязчивое поведение в общественных местах. Теперь приставание к прохожим, попытки навязать услуги или общение караются штрафом от 500 до 1 000 рублей.

За гадание и попрошайничество предусмотрены более жёсткие меры:

  • штраф от 1 000 до 3 000 рублей,

  • при повторных нарушениях — до 5 000 рублей.

Власти подчёркивают, что такие меры направлены на защиту жителей и гостей Крыма от навязчивых действий и на поддержание комфортной городской среды.

Зачем ужесточили меры

По мнению законодателей, рост штрафов должен повысить дисциплину и снизить количество бытовых конфликтов, особенно в курортный сезон, когда нагрузка на жилые кварталы и общественные пространства возрастает. Новые правила призваны обеспечить баланс между активной городской жизнью и правом людей на отдых и покой.

