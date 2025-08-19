Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:16

Как заставить соседей замолчать ночью? Новый закон о тишине: что он нам обещает

Какие штрафы грозят за ночной шум: детали нового законопроекта о тишине

Если ваши соседи привыкли пылесосить или стирать ночью, вам знакомо это раздражение. Но можно ли юридически заставить их остановиться? Новый закон о тишине, который в настоящее время рассматривается в Госдуме, может создать более четкие рамки, но пока решение проблемы не так простое.

Что говорит юрист?

Иван Мельников, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, пояснил:

Теоретически возможно запретить соседям пылесосить или стирать ночью, но на практике это крайне сложно. Чтобы доказать нарушение, нужно провести независимую экспертизу, так как Роспотребнадзор не работает ночью.
Для того чтобы наказать шумных соседей, нужно зафиксировать факт нарушения. Если соседи проводят шумные вечеринки, можно вызвать полицию, записать аудио или видео, а также привлечь свидетелей. Для пылесоса или стиральной машины необходим замер уровня шума. Это делается через аккредитованные лаборатории.

"Штрафовать можно только за превышение санитарных норм, а не просто за наличие шума", — объясняет Мельников.

Новый закон "О тишине": что он обещает?

Законопроект, который рассматривается в Госдуме, предусматривает:

  • Единые для всех регионов часы ночного отдыха с 23:00 до 07:00.
  • Работы с шумом разрешены только в определенные часы: с 09:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00 (в будние дни).

Сейчас временные рамки ночной тишины отличаются в разных регионах:

  • В Москве — с 23:00 до 07:00.
  • В Московской области — с 21:00 до 08:00.
  • В Воронеже — с 22:00 до 07:00.
  • В Санкт-Петербурге — с 22:00 до 08:00.

Каковы штрафы за нарушения?

Первое нарушение:

  • Для физических лиц — от 500 до 2000 рублей.
  • Для должностных лиц — от 5000 до 10 000 рублей.
  • Для юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей.

Повторное нарушение:

  • Для физических лиц — от 2000 до 5000 рублей.
  • Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей.
  • Для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Жильцы многоквартирных домов смогут выбрать ответственного для фиксации нарушений.

Как регулируется шум в других странах?

В мире также активно регулируют ночной шум:

  • В Германии с 22:00 до 06:00 запрещено стирать бельё в общих прачечных — штраф до 1000 евро.
  • В Швейцарии с 22:00 до 07:00 нельзя включать стиральные машины и сверлить. В некоторых домах запрещено спускать воду в ванне после 22:00.
  • В Барселоне ночью запрещено выгуливать собак, если они лают — штраф до 600 евро.

Итог

Законы о ночной тишине могут помочь в борьбе с шумными соседями, но реализация этих норм требует усилий. Пока что важно соблюдать процедуры, чтобы добиться справедливости, а новые законопроекты могут стать подспорьем в будущем.

