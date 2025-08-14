Громкие звуки останутся в прошлом: Минздрав открывает двери санаториев для восстановления слуха

Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует расширить перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. Ведомство предлагает включить в список потерю слуха, вызванную воздействием шума, что позволит большему количеству пациентов получить доступ к специализированной помощи и реабилитации. Информация об этом появилась на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что лечение потери слуха, возникшей вследствие шумового воздействия, может проводиться с использованием различных методов санаторно-курортной терапии. Это включает в себя использование минеральных вод, лечебных грязей и благоприятного климата, которые оказывают благотворное влияние на состояние здоровья пациентов.

Проект приказа: добавление шумовых эффектов в перечень

Проект приказа от 11 августа предусматривает внесение изменений в действующий перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. В частности, предлагается добавить "шумовые эффекты внутреннего уха" (код H83.3 по МКБ) I, II и III степени. Это означает, что пациенты, страдающие от потери слуха, вызванной воздействием шума, смогут рассчитывать на получение санаторного лечения.

В настоящее время в перечне показаний для взрослых уже значатся различные заболевания уха, включая нейросенсорную тугоухость и отосклероз. Нововведение позволит пациентам с профессиональной или иной шумовой тугоухостью, часто возникающей в результате работы на шумных производствах или воздействия громких звуков, получать санаторное лечение за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Общественное обсуждение: будущие изменения в приказе

В настоящее время документ проходит общественное обсуждение. В случае принятия изменений, они будут внесены в приложение №2 к приказу Министерства здравоохранения №143н от 27 марта 2024 года. Это позволит расширить возможности санаторно-курортного лечения и улучшить качество жизни пациентов с нарушениями слуха.

Эксперты подчеркивают, что курортное лечение может быть эффективным методом реабилитации при нарушениях слуха, вызванных длительным воздействием шума. Комплексный подход, включающий использование природных факторов, физиотерапевтические процедуры и психотерапию, может способствовать улучшению слуха, снижению негативных последствий шума и повышению общего качества жизни пациентов.

Включение шумовой потери слуха в перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения позволит большему количеству людей получить доступ к оздоровлению и реабилитации. Это особенно важно для тех, кто подвергается воздействию шума на работе или в повседневной жизни.

Интересные факты о слухе:

Человеческое ухо способно воспринимать звуки в диапазоне от 20 до 20 000 герц.

Старение, воздействие шума и некоторые заболевания могут привести к потере слуха.

Улитка во внутреннем ухе отвечает за преобразование звуковых волн в нервные импульсы.

Самый громкий звук, который когда-либо слышал человек, был зафиксирован во время извержения вулкана Кракатау в 1883 году.

Инициатива Минздрава по расширению перечня показаний для санаторно-курортного лечения является важным шагом в улучшении доступности медицинской помощи для пациентов с нарушениями слуха, вызванными воздействием шума. Это позволит большему количеству людей получить необходимую реабилитацию и улучшить качество своей жизни.