Шум за стенкой не даёт спать? Закон на вашей стороне

Шумные соседи — главный источник недовольства жильём в России. По данным опроса "Группы Ренессанс Страхование", только 37% россиян полностью довольны своими квартирами. Остальные жалуются на высокую плату, плохие коммуникации, маленькую площадь или даже насекомых. Но чаще всего — на нарушение тишины: 45% респондентов отмечают ночной шум, 42% — беспокойство от соседей.

"Нарушение спокойствия в часы тишины — самая частая проблема: громкая музыка, лай собак, цоканье каблуков. Плохая звукоизоляция только усиливает эффект", — объясняет адвокат и председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова.

Когда нельзя шуметь

Законы о "часах тишины" различаются по регионам, но в целом правила схожи:

23:00-07:00 — ночное время, когда шуметь запрещено.

09:00-19:00 по будням — разрешён ремонт.

13:00-15:00 — "тихий час" (актуален во многих регионах).

В новостройках в течение 1,5 лет после сдачи здания допускаются ремонтные работы, в том числе в выходные, но только до 23:00.

По нормам СанПиН:

допустимый шум днём — до 40 дБ (уровень обычного разговора или холодильника);

ночью — до 30 дБ (тише шороха листвы);

кратковременный шум днём — до 55 дБ (гул улицы, работа посудомойки), ночью — до 45 дБ.

"Учтите: нормы касаются именно проникающего шума. Ваши соседи могут говорить громко, но в вашу квартиру должно проникать не больше 40 дБ днём и 30 дБ ночью", — уточняет Архипова.

Ответственность за шум

Пока федерального закона нет, наказания определяют регионы.

В Москве штраф за ночной шум — от 1 до 2 тысяч рублей.

В Подмосковье — более жёсткие правила: ночное время с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 в выходные. Штрафы: первый раз — до 3 тыс. руб., повторное нарушение — 4 тыс., дальше — 5 тыс.

Что делать, если нарушили "закон о тишине"

Если шумят соседи

Попробуйте поговорить — иногда люди просто не знают, что мешают другим. Обратитесь к управляющей компании, старшему по дому или ТСЖ. Пожалуйтесь участковому — он проведёт беседу. Вызывайте полицию (112), если шум в ночное время серьёзный.

Важно: фиксируйте доказательства.

снимите видео с отчётливым шумом;

запишите свои попытки поговорить;

соберите подписи соседей и составьте коллективную жалобу.

Если полиция не помогла — пишите заявление в прокуратуру.

Если мешает бизнес или техника

Кафе с громкой музыкой, вытяжка под окнами или гремящие ночью мусорные баки — это повод обращаться в Роспотребнадзор. Жалобу можно подать онлайн через госуслуги.

Главное