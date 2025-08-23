Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина сосед у двери
Мужчина сосед у двери
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:03

Шум за стенкой не даёт спать? Закон на вашей стороне

Подмосковье ужесточило правила тишины: шуметь нельзя с 21:00, штрафы до 5 тыс.

Шумные соседи — главный источник недовольства жильём в России. По данным опроса "Группы Ренессанс Страхование", только 37% россиян полностью довольны своими квартирами. Остальные жалуются на высокую плату, плохие коммуникации, маленькую площадь или даже насекомых. Но чаще всего — на нарушение тишины: 45% респондентов отмечают ночной шум, 42% — беспокойство от соседей.

"Нарушение спокойствия в часы тишины — самая частая проблема: громкая музыка, лай собак, цоканье каблуков. Плохая звукоизоляция только усиливает эффект", — объясняет адвокат и председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова.

Когда нельзя шуметь

Законы о "часах тишины" различаются по регионам, но в целом правила схожи:

  • 23:00-07:00 — ночное время, когда шуметь запрещено.
  • 09:00-19:00 по будням — разрешён ремонт.
  • 13:00-15:00 — "тихий час" (актуален во многих регионах).

В новостройках в течение 1,5 лет после сдачи здания допускаются ремонтные работы, в том числе в выходные, но только до 23:00.

По нормам СанПиН:

  • допустимый шум днём — до 40 дБ (уровень обычного разговора или холодильника);
  • ночью — до 30 дБ (тише шороха листвы);
  • кратковременный шум днём — до 55 дБ (гул улицы, работа посудомойки), ночью — до 45 дБ.

"Учтите: нормы касаются именно проникающего шума. Ваши соседи могут говорить громко, но в вашу квартиру должно проникать не больше 40 дБ днём и 30 дБ ночью", — уточняет Архипова.

Ответственность за шум

Пока федерального закона нет, наказания определяют регионы.

В Москве штраф за ночной шум — от 1 до 2 тысяч рублей.
В Подмосковье — более жёсткие правила: ночное время с 21:00 до 08:00 по будням и с 22:00 до 10:00 в выходные. Штрафы: первый раз — до 3 тыс. руб., повторное нарушение — 4 тыс., дальше — 5 тыс.

Что делать, если нарушили "закон о тишине"

Если шумят соседи

  1. Попробуйте поговорить — иногда люди просто не знают, что мешают другим.
  2. Обратитесь к управляющей компании, старшему по дому или ТСЖ.
  3. Пожалуйтесь участковому — он проведёт беседу.
  4. Вызывайте полицию (112), если шум в ночное время серьёзный.

Важно: фиксируйте доказательства.

  • снимите видео с отчётливым шумом;
  • запишите свои попытки поговорить;
  • соберите подписи соседей и составьте коллективную жалобу.

Если полиция не помогла — пишите заявление в прокуратуру.

Если мешает бизнес или техника

Кафе с громкой музыкой, вытяжка под окнами или гремящие ночью мусорные баки — это повод обращаться в Роспотребнадзор. Жалобу можно подать онлайн через госуслуги.

Главное

  1. Часы тишины в большинстве регионов: 23:00-07:00 и 13:00-15:00.
  2. Нарушение фиксируйте: видео, свидетели, жалоба.
  3. Сначала — разговор, потом полиция, при необходимости — прокуратура.
  4. В случае инженерных шумов обращайтесь в Роспотребнадзор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Личный опыт: как голосовое управление облегчило жизнь пожилому человеку сегодня в 9:09

Умный дом глазами пожилого человека: как свет с голосовым управлением облегчает жизнь

Голосовое управление стало для моей бабушки настоящей помощью: свет, техника и комфорт теперь подчиняются её голосу.

Читать полностью » Освещение в детской: что важно для здоровья и комфорта ребёнка сегодня в 8:07

Ошибка родителей: выбор светильника для детской важнее, чем кажется

Идеальный светильник в детской влияет на игры, учёбу и сон ребёнка. Разбираемся, каким он должен быть и какие ошибки совершают родители.

Читать полностью » Личный опыт: как голосовое управление светом сделало дом удобнее сегодня в 7:05

Дом меня слушает: опыт голосового управления освещением

Я настроил голосовое управление светом и понял, что это не игрушка, а реальное удобство. Делюсь опытом, где оно оказалось полезнее всего.

Читать полностью » Как сценарии умного освещения помогают моей семье в повседневной жизни сегодня в 6:03

Свет сам знает, что делать: как сценарии упростили нашу жизнь

Сценарии умного освещения делают дом удобнее и экономят время. Рассказываю, какие сцены мы настроили для семьи и как они реально помогают в жизни.

Читать полностью » Освещение вечером: влияние на сон и восстановление организма сегодня в 5:58

Атмосфера для сна: секрет в лампочках и сценариях освещения

Правильное освещение вечером помогает быстрее заснуть и лучше восстановиться. Рассказываю, как организовать свет в квартире перед сном.

Читать полностью » Конран: небо и море кажутся синими из-за коротких световых волн сегодня в 4:14

Синий в интерьере: советы дизайнеров и культурные смыслы

Синий цвет влияет на эмоции, культуру и даже восприятие интерьера. Узнайте, как с его помощью создать гармонию и придать пространству глубину.

Читать полностью » Дизайнер Асаль Тухтабаева назвала устаревшие приёмы ремонта, которых стоит избегать сегодня в 3:19

Ошибки в интерьере: каких решений стоит избегать при ремонте

Дизайнер Асаль Тухтабаева рассказала, какие ошибки в ремонте превращают интерьер в хаос и устаревший набор элементов. Узнайте, чего стоит избегать.

Читать полностью » Дизайнеры рассказали, как визуально увеличить маленькую квартиру с помощью света и цвета сегодня в 2:15

Как визуально увеличить маленькую квартиру: советы дизайнеров

Даже крошечную комнату можно превратить в просторное и уютное место. Пять дизайнерских приемов помогут визуально расширить пространство без перепланировки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Эндокринолог: отёки и лишний вес могут быть признаком гипотиреоза
Красота и здоровье

Стоматолог Ахмурзаев: гигиена важнее диеты для защиты от кариозных полостей
Спорт и фитнес

Жим Арнольда эффективнее классического жима гантелей — данные Journal of Strength and Conditioning Research
Наука и технологии

Иммунитет как в 20 лет: ученые нашли неожиданную причину аутоиммунных заболеваний
Красота и здоровье

Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения
Спорт и фитнес

Тренер Джейсон Пак назвал фиксацию ключевым элементом упражнения hip thrust
Питомцы

Уход за собаками в осенний период: рекомендации по профилактике простуды от ветеринаров
Авто и мото

Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru