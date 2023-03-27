Хорошевский суд Москвы прекратил производство по делу артиста Максима Покровского, обвиняемого в дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной тому стало истечение сроков давности по данному делу. Покровскому грозил штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
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