Секрет стройных ног раскрыт: всего одно упражнение

Хотите иметь красивые и подтянутые ноги? Узнайте о самом эффективном упражнении, которое поможет вам достичь этой цели!
Лучшим упражнением для ног считается приседание. Это базовое движение задействует все основные группы мышц ног.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Опускаясь, сгибайте колени так, чтобы они не выходили за линию носков. Вернитесь в исходное положение.
Приседания укрепляют квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, а также развивают общую силу и выносливость.
Для увеличения нагрузки можно добавлять гантели или использовать штангу на плечах.
Выполняйте приседания 2-4 раза в неделю, начиная с 3 подходов по 10-15 повторений.
Фото: flickr.com/redlionhoteldenver(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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