Зимняя прогулка в сапогах
© Мария Круглова is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:07

Ноги отекают не от мороза: зимняя обувь может запускать проблемы с сосудами

Тесная зимняя обувь ухудшает венозный отток и усиливает отёки ног — Елена Смирнова

Зимняя обувь может стать не только вопросом комфорта, но и фактором, напрямую влияющим на здоровье сосудов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-флеболога Юсуповской больницы Москвы Елену Смирнову. По словам специалиста, неправильно подобранные ботинки и сапоги способны усиливать отёки и ухудшать венозный отток, особенно в холодное время года, когда нагрузка на ноги возрастает из-за многослойной одежды и длительного пребывания на улице.

Почему тесная обувь опасна в морозы

Смирнова подчёркивает: главный принцип выбора зимней обуви — она не должна быть тесной. Сдавливание стопы и голени мешает нормальному кровообращению и нарушает венозный отток. В результате увеличивается риск отёков, а ноги быстрее устают даже при обычной прогулке.

"В любое время года выбор правильной обуви играет большое значение, а в холодное время — особенно. Главный принцип — обувь не должна сдавливать ногу и быть тесной. Сильное сжатие стопы и голени мешает венозному оттоку и усиливает отёки", — сказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

При этом проблема тесной обуви зимой часто становится незаметной: человек рассчитывает на "разноску" или выбирает пару вплотную, чтобы обувь казалась теплее. Однако эффект оказывается обратным — сжатая стопа хуже согревается, а дополнительно возрастает нагрузка на сосуды.

Какая подошва и каблук подходят для ежедневной носки

Врач также обратила внимание на высоту каблука и подошвы. По словам Смирновой, крайности одинаково вредны: плоская подошва неблагоприятна так же, как и слишком высокий каблук. Такие варианты меняют распределение нагрузки и могут усиливать дискомфорт при ходьбе, особенно если человек проводит в движении значительную часть дня.

Смирнова назвала оптимальной высоту каблука в три-четыре сантиметра. Такой показатель, по её словам, позволяет сохранить баланс между устойчивостью и физиологичным положением стопы. Это особенно важно в зимний период, когда неровные тротуары, лёд и снежная каша увеличивают риск травм и требуют более уверенной опоры при ходьбе.

