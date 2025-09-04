Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Туалетная бумага
Туалетная бумага
© flickr.com by marya is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована вчера в 23:29

Почему люди просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет: врачи назвали основные причины

Уролог Гадзиян рассказал, какие болезни скрываются за ночными походами в туалет

Ночные пробуждения из-за позывов к мочеиспусканию знакомы многим. Уролог Марк Гадзиян в своём Telegram-канале рассказал, какие причины чаще всего стоят за этим симптомом у мужчин и женщин.

Причины у женщин
Если женщина регулярно просыпается ночью, чтобы сходить в туалет, врач советует проверить наличие:

  • цистита — при нём дополнительно возникает дискомфорт при мочеиспускании,
  • гиперактивного мочевого пузыря — когда позывы слишком частые и не всегда оправданные.

Причины у мужчин
У мужчин ночные походы в туалет могут быть связаны с более серьёзными патологиями:

  • обструкция мочевыводящих путей,
  • аденома или фиброз предстательной железы,
  • сужение уретры.

Чем это грозит
По словам Гадзияна, запущенные проблемы с мочеполовой системой могут привести к осложнениям:

  • инфекциям,
  • почечной недостаточности,
  • в крайних случаях — к сепсису.

Вывод
Ночные позывы к мочеиспусканию — не просто мелкий дискомфорт. Это сигнал, что стоит пройти обследование и исключить заболевания, которые могут быть опасны для здоровья.

