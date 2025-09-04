Почему люди просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет: врачи назвали основные причины
Ночные пробуждения из-за позывов к мочеиспусканию знакомы многим. Уролог Марк Гадзиян в своём Telegram-канале рассказал, какие причины чаще всего стоят за этим симптомом у мужчин и женщин.
Причины у женщин
Если женщина регулярно просыпается ночью, чтобы сходить в туалет, врач советует проверить наличие:
- цистита — при нём дополнительно возникает дискомфорт при мочеиспускании,
- гиперактивного мочевого пузыря — когда позывы слишком частые и не всегда оправданные.
Причины у мужчин
У мужчин ночные походы в туалет могут быть связаны с более серьёзными патологиями:
- обструкция мочевыводящих путей,
- аденома или фиброз предстательной железы,
- сужение уретры.
Чем это грозит
По словам Гадзияна, запущенные проблемы с мочеполовой системой могут привести к осложнениям:
- инфекциям,
- почечной недостаточности,
- в крайних случаях — к сепсису.
Вывод
Ночные позывы к мочеиспусканию — не просто мелкий дискомфорт. Это сигнал, что стоит пройти обследование и исключить заболевания, которые могут быть опасны для здоровья.
