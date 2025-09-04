Почему люди просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет: врачи назвали основные причины

Ночные пробуждения из-за позывов к мочеиспусканию знакомы многим. Уролог Марк Гадзиян в своём Telegram-канале рассказал, какие причины чаще всего стоят за этим симптомом у мужчин и женщин.

Причины у женщин

Если женщина регулярно просыпается ночью, чтобы сходить в туалет, врач советует проверить наличие:

цистита — при нём дополнительно возникает дискомфорт при мочеиспускании,

гиперактивного мочевого пузыря — когда позывы слишком частые и не всегда оправданные.

Причины у мужчин

У мужчин ночные походы в туалет могут быть связаны с более серьёзными патологиями:

обструкция мочевыводящих путей,

аденома или фиброз предстательной железы,

сужение уретры.

Чем это грозит

По словам Гадзияна, запущенные проблемы с мочеполовой системой могут привести к осложнениям:

инфекциям,

почечной недостаточности,

в крайних случаях — к сепсису.

Вывод

Ночные позывы к мочеиспусканию — не просто мелкий дискомфорт. Это сигнал, что стоит пройти обследование и исключить заболевания, которые могут быть опасны для здоровья.