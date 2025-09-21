Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бессонница из-за шумных соседей
Бессонница из-за шумных соседей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:39

Ночные пробуждения перестанут пугать: что на самом деле значит сон в 3–4 утра

Сомнолог Новиков объяснил, почему ночные пробуждения чаще происходят в 3–4 часа утра

Многие люди замечают, что часто просыпаются среди ночи — обычно в промежутке между 3 и 4 часами утра. У кого-то это вызывает тревогу, но врачи уверяют: в большинстве случаев это естественный процесс. Сомнолог М. Новиков объяснил, почему так происходит и когда стоит насторожиться.

Циклы сна и лёгкое пробуждение

Сон состоит из нескольких циклов, каждый из которых включает глубокие и быстрые фазы. К утру интенсивность снов возрастает: примерно в 3-4 часа заканчивается четвёртый цикл сна. Он завершается фазой REM, когда сновидения наиболее яркие, а пробуждение становится особенно лёгким.

В этот период даже небольшой шум, движение или внутреннее напряжение могут вывести человека из сна.

Роль стресса и привычек

Частые ночные пробуждения нередко связаны с эмоциональным напряжением. Чтобы снизить риск, врач рекомендует пересмотреть вечерние привычки.

"В такой ситуации врач рекомендовал избегать употребления кофеина и алкоголя во второй половине дня", — отметил сомнолог М. Новиков.

Кофеин и алкоголь нарушают глубину сна, провоцируют поверхностные фазы и увеличивают вероятность проснуться среди ночи.

Сравнение: что влияет на ночные пробуждения

Фактор Влияние на сон Последствие
Физиологический цикл Завершение фазы REM Лёгкое пробуждение
Стресс и тревога Повышает возбудимость нервной системы Прерывание сна
Кофеин и алкоголь Снижают качество глубокого сна Ночные пробуждения
Болезни и недомогания Косвенно воздействуют через дискомфорт Нарушение непрерывности сна

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе или крепкий чай вечером.
    Последствие: возбуждение нервной системы и поверхностный сон.
    Альтернатива: заменить напитки травяным чаем или тёплым молоком.

  • Ошибка: использовать алкоголь для "успокоения".
    Последствие: быстрый засып, но частые ночные пробуждения.
    Альтернатива: расслабляющие вечерние ритуалы без алкоголя.

  • Ошибка: сразу связывать пробуждения с серьёзной болезнью.
    Последствие: лишняя тревожность и бессонница.
    Альтернатива: наблюдать за регулярностью и обращаться к врачу только при систематических нарушениях.

А что если…

Если ночные пробуждения стали регулярными и сопровождаются усталостью днём, стоит обсудить это с врачом или пройти диагностику сна. Иногда речь может идти о бессоннице, апноэ сна или скрытых стрессовых расстройствах.

Плюсы и минусы ночных пробуждений

Плюсы Минусы
Естественный элемент циклов сна Могут быть частыми и мешать отдыху
Обычно не требуют лечения Нарушают концентрацию и работоспособность
Позволяют оценить качество сна Иногда связаны с психоэмоциональным напряжением

FAQ

Почему чаще всего пробуждение приходится на 3-4 часа утра?
Потому что именно в это время завершается очередной цикл сна и начинается лёгкая фаза REM.

Может ли это быть связано с болезнями почек?
Нет. Органы напрямую не влияют на сон, но их болезни могут косвенно отражаться на нервной системе.

Когда обращаться к врачу?
Если пробуждения регулярные и сопровождаются дневной сонливостью или усталостью.

Мифы и правда

  • Миф: пробуждения в 3 часа ночи — признак болезни.
    Правда: чаще всего это естественная часть циклов сна.

  • Миф: алкоголь помогает спать лучше.
    Правда: он ухудшает качество сна и увеличивает число пробуждений.

  • Миф: если проснулся ночью — сон испорчен.
    Правда: редкие пробуждения считаются нормой.

Исторический контекст

  1. В традиционной культуре прошлого люди часто спали "двумя снами" — с коротким периодом бодрствования между ними.

  2. До появления электричества пробуждения ночью считались естественными и даже использовались для молитв или домашних дел.

  3. Современная медицина рассматривает сон как циклический процесс с нормальными короткими пробуждениями.

Три интересных факта

  1. В среднем человек просыпается ночью до 5 раз, но чаще всего этого не помнит.

  2. У пожилых людей пробуждения случаются чаще из-за снижения выработки мелатонина.

  3. Люди, практикующие медитацию, реже жалуются на ночные пробуждения благодаря более устойчивому психоэмоциональному фону.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщина из Техаса с ранней болезнью Паркинсона стала вдохновением благодаря видео с макияжем вчера в 20:40

Макияж против болезни: как женщина с Паркинсоном покорила сеть

Женщина из Техаса столкнулась с ранней болезнью Паркинсона, но не сдалась. Она делится опытом и вдохновляет других с помощью макияжа. Узнайте, как ей это удаётся и как поддержать себя в подобных ситуациях.

Читать полностью » Секрет макияжа Дженнифер Энистон — сияющая кожа и минимум косметики вчера в 19:33

56 лет — а выглядит на 30: что скрывает макияж Дженнифер Энистон

Узнайте секрет вечной молодости Дженнифер Энистон! Повторите ее легкий макияж, подчеркивающий свежесть и сияние кожи. 5 простых шагов к образу звезды.

Читать полностью » Авокадо и лосось в завтраке укрепляют барьер кожи и защищают от воспалений вчера в 18:24

Завтрак, который работает как косметолог: еда для сияющей кожи

Дерматолог Гита Ядав раскрывает секреты идеального завтрака для сияющей кожи. Узнайте, какие продукты добавить в утреннее меню для борьбы с морщинами и поддержания упругости кожи.

Читать полностью » Гастроэнтерологи: чеснок и корица помогают снизить давление и уровень сахара вчера в 18:08

Добавьте щепотку — и организм работает, как часы: 5 специй для здоровья

Узнайте, какие специи работают как природные лекарства, помогают укрепить здоровье и при этом делают блюда вкуснее и ярче.

Читать полностью » Недосып ускоряет старение кожи, снижая выработку коллагена и гиалуроновой кислоты вчера в 17:22

Сон дешевле крема: как простая привычка спасает миллионы на уходе

Узнайте, как недосып и стресс влияют на кожу. Эксперт раскрывает секреты восстановления здорового вида лица всего за несколько недель. Советы по уходу и образу жизни внутри.

Читать полностью » Исследование Гарвардского университета: зелёные бананы полезнее спелых для микрофлоры вчера в 17:02

Один лишний фрукт в тарелке может запустить болезни — какой именно

Фрукты кажутся безусловно полезными, но гастроэнтерологи предупреждают: зрелость и состав плодов могут превращать их из союзников кишечника в скрытых врагов.

Читать полностью » Врачи: во время магнитных бурь стоит ограничить жирное мясо, соль и алкоголь вчера в 16:49

Магнитная буря ударит по организму сильнее, если на столе окажется это

Магнитные бури становятся настоящим испытанием для организма. Узнайте, какие продукты помогут пережить их легче, а какие лучше исключить.

Читать полностью » Минеральная вода содержит кальций, магний и калий, которых нет в обычной воде вчера в 16:18

Один глоток для костей и сердца: простая привычка с большим эффектом

Минеральная вода: польза и вред, как правильно выбрать и пить для оптимального здоровья? Раскрываем секреты минерального баланса и даем пошаговые инструкции.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры: интервальные комплексы без оборудования сопоставимы по калорийности с бегом
Дом

Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за костяным фарфором
Наука

Исследование Nature Communications: спутник CryoSat выявил десятки ранее неизвестных подлёдных озёр в Антарктиде
Садоводство

Садоводы Брянской области прекращают регулярные поливы к сентябрю и переходят к влагозарядному
Красота и здоровье

Врач Уланкина предупредила: неправильное лечение простуды антибиотиками или компрессами приводит к осложнениям и госпитализации
Туризм

Путешественники отмечают, что монахи продолжают обучение и выступления для гостей
Садоводство

Основные причины размножения грибных комариков в земле: переувлажнение и нестерильный грунт
Еда

Жареный палтус с помидорами и сладким перцем сохраняет нежный вкус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet