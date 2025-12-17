Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:12

Ночная трасса сложилась в ловушку: семь машин связал один роковой манёвр

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 под Воронежем выросло до шести — ТАСС

Массовое ДТП на федеральной трассе М-4 "Дон" под Воронежем получило продолжение: число пострадавших увеличилось, а обстоятельства аварии начали проясняться. Речь идёт о столкновении сразу семи транспортных средств, произошедшем в ночное время. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области.

Число пострадавших выросло

Авария произошла около 01:00 мск в ночь на 16 декабря. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших, однако позже их число увеличилось до шести человек. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля DAF, четверо пассажиров автобуса "Неоплан”, [а именно] двое жителей Забайкальского края в возрасте 26 и 27 лет, 60-летний житель Республики Адыгея и мужчина в возрасте 50 лет, а также пассажир Chevrolet, 20-летний житель Лискинского района, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Как произошло столкновение

По предварительным данным полиции, цепочка аварий началась по вине водителя рейсового автобуса "Неоплан". 65-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию и не учёл дорожные и метеорологические условия, что привело к серии последовательных столкновений.

Автобус "Неоплан" сначала столкнулся с автобусом Zhongtong под управлением 57-летнего жителя Таганрога, затем — с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом, за рулём которого находился 62-летний житель Республики Адыгея. Далее в аварию оказались вовлечены грузовик Shacman с полуприцепом под управлением 48-летнего жителя Республики Дагестан, а также три легковых автомобиля — Skoda, Mercedes и Chevrolet.

Расследование продолжается

За рулём легковых автомобилей находились жители Владимирской области, Воронежской области и Лискинского района региона. Масштаб аварии и количество участников сделали происшествие одним из наиболее серьёзных на данном участке трассы за последнее время.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям водителей, участвовавших в ДТП, и принято процессуальное решение.

