Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
пожарные тушат дом
пожарные тушат дом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:47

Ночь в Уссурийске превратилась в огненную ловушку: пожар унёс жизни детей, но одному удалось выбраться из тьмы

Пожар ночью в Уссурийске привел к жертвам, одного ребенка спасли — Инна Зеленкова

В ночь на 1 ноября в Уссурийске произошел страшный пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей. Третий ребенок, трехлетний мальчик, с тяжелым отравлением был спасен благодаря слаженной работе врачей нескольких медицинских учреждений Приморья.

Спасение ребенка

После того как малышу была оказана первая помощь в Уссурийской больнице, его срочно перевезли во Владивосток. Врачи детской краевой больницы № 1 продолжили борьбу за его жизнь. Инна Зеленкова, главный врач КДКБ № 1, сообщила: "Ребенок поступил в отделение в крайне тяжелом состоянии с диагнозом токсическая энцефалопатия. Все дни команда отделения реанимации и интенсивной терапии не отходила от него, делая все возможное, чтобы мальчик пошел на поправку".

В Минздраве Приморья подтвердили, что состояние ребенка стабилизировалось, и его перевели из реанимации в педиатрическое отделение. В ближайшее время мальчика выпишут из больницы и передадут под опеку.

Причины трагедии и социальные проблемы

Расследование установило, что пожар был вызван детской шалостью с огнем. В квартире были обнаружены легкодоступные зажигалки и пепельницы, что указывает на недостаточную заботу о безопасности детей. Пожар начался на диване в одной из комнат, и, несмотря на усилия спасателей, было слишком поздно, чтобы спасти остальных детей.

Как стало известно, семья находилась в социально опасном положении. Мать детей вела асоциальный образ жизни и в момент трагедии находилась в наркотическом опьянении. Она оставила троих детей без присмотра, что и привело к этой ужасной трагедии.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и халатности. Мать была помещена под домашний арест.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Чукотке установились 40-градусные морозы и метели с ветром до 20 м/с вчера в 13:22
Последний пароход пришёл — и зима вступила в права: на Чукотке сильный мороз и снегопад

На Чукотке зафиксированы морозы до –40 °C, на восточном побережье бушует метель с ветром до 20 м/с. В Анадыре пришвартовался последний пароход навигации, доставивший 3,4 тыс. тонн грузов.

Читать полностью » Кадры формируются комплексно через кластеры, карьерные центры и раннее профессиональное обучение – Сергей Дубовицкий вчера в 13:12
Кадровый голод сжимает Приморье, как тиски: 40 тысяч пустых рабочих мест начинают менять карту развития региона

Как Приморье решает кадровую проблему при рекордно низком уровне безработицы? В регионе разрабатывают уникальную систему подготовки специалистов "от школы до трудоустройства", предлагая молодежи новые возможности для роста и карьеры.

Читать полностью » Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова вчера в 11:12
Бетонные кварталы подступили к школам вплотную: Хабаровск входит в зону, где города трескаются под собственной застройкой

Как найти баланс между доступным жильем и качественной городской средой? Хабаровск ищет оптимальное решение проблемы перегрузки социальной инфраструктуры, не повышая цены на новостройки.

Читать полностью » Из Хабаровска запустят прямые рейсы в Шанхай с 24 декабря 12.11.2025 в 21:04
Хабаровск открывает окно в Китай: прямые рейсы в Шанхай стартуют перед Новым годом

Из Хабаровска впервые откроются прямые рейсы в Шанхай. С 24 декабря авиакомпания «Аврора» будет выполнять полёты дважды в неделю, билеты стартуют от 27 тысяч рублей.

Читать полностью » На Камчатке действует штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра 11.11.2025 в 17:37
Белая буря на краю России: Камчатка переживает сильнейший циклон года

Сильнейший циклон накрыл Камчатку: отменены уроки в школах, задержаны авиарейсы, а дороги очищают круглосуточно. Штормовое предупреждение продлено до 13 ноября.

Читать полностью » В Якутии началась мунха — традиционный период коллективной подлёдной рыбалки 10.11.2025 в 21:25
Сотни мешков карасей и ни грамма на продажу: Якутия живёт по законам мунхи

В Якутии стартовала мунха — древняя коллективная подлёдная рыбалка. Селяне выходят на лёд всем миром, делят улов и сохраняют традицию, которой сотни лет.

Читать полностью » Повышение утильсбора в России приведет к росту цен на автомобили — эксперт Александр Степанов 10.11.2025 в 12:41
Миллионы рублей на старом внедорожнике: как утильсбор изменит стоимость автомобилей

Узнайте, как повышение утильсбора в России повлияет на цены автомобилей! Какие модели подорожают сильнее всего. Как эксперты предлагают сдерживать инфляцию?

Читать полностью » Безвизовый режим с Китаем стимулирует рост туристических поездок — сообщает эксперт 10.11.2025 в 8:41
Шокирующий рост туристов в Китай: как безвизовый режим стал настоящим туризмом прорывом

В 3 квартале 2024 года 383 тыс. россиян посетили Китай. Безвизовый режим и растущий интерес к культуре страны привели к рекордному увеличению турпотока.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Пума совершает прыжки до шести метров вперёд без разбега — биологи
Красота и здоровье
Закаливание помогает снижать частоту простуд у детей при регулярных прогулках ежедневно – Ирина Полякова
УрФО
Депутаты Тюменской области раскритиковали пессимистичный доклад о бюджете региона
Культура и шоу-бизнес
Чедвик Боузман получит звезду на Голливудской Аллее Славы 20 ноября — People
Дом
Юрист Шилкин назвал новые правила продажи недвижимости: непрерывное владение влияет на НДФЛ
Туризм
Индонезия является одним из самых разнообразных туристических направлений Юго-Восточной Азии
Садоводство
Зимние укрытия создают идеальную среду для мышей под растениями — агрономы
Садоводство
Пересадка комнатных растений необходима после зимы — Ольга Миронова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet