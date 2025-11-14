Ночь в Уссурийске превратилась в огненную ловушку: пожар унёс жизни детей, но одному удалось выбраться из тьмы

В ночь на 1 ноября в Уссурийске произошел страшный пожар, в результате которого погибли двое маленьких детей. Третий ребенок, трехлетний мальчик, с тяжелым отравлением был спасен благодаря слаженной работе врачей нескольких медицинских учреждений Приморья.

Спасение ребенка

После того как малышу была оказана первая помощь в Уссурийской больнице, его срочно перевезли во Владивосток. Врачи детской краевой больницы № 1 продолжили борьбу за его жизнь. Инна Зеленкова, главный врач КДКБ № 1, сообщила: "Ребенок поступил в отделение в крайне тяжелом состоянии с диагнозом токсическая энцефалопатия. Все дни команда отделения реанимации и интенсивной терапии не отходила от него, делая все возможное, чтобы мальчик пошел на поправку".

В Минздраве Приморья подтвердили, что состояние ребенка стабилизировалось, и его перевели из реанимации в педиатрическое отделение. В ближайшее время мальчика выпишут из больницы и передадут под опеку.

Причины трагедии и социальные проблемы

Расследование установило, что пожар был вызван детской шалостью с огнем. В квартире были обнаружены легкодоступные зажигалки и пепельницы, что указывает на недостаточную заботу о безопасности детей. Пожар начался на диване в одной из комнат, и, несмотря на усилия спасателей, было слишком поздно, чтобы спасти остальных детей.

Как стало известно, семья находилась в социально опасном положении. Мать детей вела асоциальный образ жизни и в момент трагедии находилась в наркотическом опьянении. Она оставила троих детей без присмотра, что и привело к этой ужасной трагедии.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности и халатности. Мать была помещена под домашний арест.