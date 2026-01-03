Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:28

Ночь в столице перестала быть обычной — взрывы в Каракасе продолжаются, в небе заметили девять вертолётов

В Каракасе вновь прогремели взрывы в нескольких районах города — NBC News

В Каракасе ночь снова стала тревожной: после серии взрывов над городом заметили активность военной авиации, а звуки новых ударов продолжают повторяться. Об этом сообщает NBC News. По данным телеканала, в небе над столицей Венесуэлы, где произошли взрывы, пролетели как минимум девять вертолетов.

Что известно о взрывах в Каракасе

По информации NBC News, взрывы до сих пор раздаются в Каракасе. Телеканал отмечает, что их слышно в разных районах города, а звуковая картина остаётся напряжённой, что может свидетельствовать о продолжении событий или новых эпизодах. Подробностей о причинах взрывов и точных местах, где они произошли, в сообщении не приводится.

Одновременно NBC News сообщает о пролетающих самолётах, что усиливает ощущение масштабности происходящего. В подобных ситуациях присутствие авиации — один из ключевых индикаторов того, что на месте могут проводиться операции или поддерживается повышенный уровень готовности. Однако подтверждения о характере этих действий в публикации телеканала нет.

Авиация над городом: девять вертолетов и шум самолетов

Телеканал уточняет, что над Каракасом пролетели как минимум девять вертолетов. Такая цифра выглядит значительной: одновременно находиться в воздухе может как группа техники одного назначения, так и несколько единиц, задействованных в разных задачах. NBC News не уточняет, кому принадлежали вертолёты и в каком направлении они двигались.

При этом в городе, по данным телеканала, слышны звуки пролетающих самолётов. На фоне продолжающихся взрывов это усиливает тревожный фон и создаёт у жителей ощущение продолжающегося кризиса. Пока остаётся неясным, идет ли речь о боевой авиации, транспортных самолетах или другой технике, однако сам факт активного воздушного движения в условиях нестабильности привлекает внимание.

Что именно фиксирует NBC News

NBC News описывает ситуацию как развивающуюся: взрывы продолжаются, а воздушная активность сохраняется. Телеканал делает акцент на наблюдаемых признаках — количестве вертолетов и звуках самолетов — не уточняя причин, официальных заявлений или информации о пострадавших. Это означает, что на данный момент речь идет прежде всего о свидетельствах происходящего, а не о завершённой картине событий.

В подобных случаях ключевыми становятся подтверждения от властей и силовых структур, а также данные о месте и характере взрывов. Однако в сообщении NBC News эти детали не раскрываются, поэтому информация ограничивается тем, что можно зафиксировать непосредственно в городе: взрывы слышны до сих пор, а авиация продолжает появляться в небе над Каракасом.

