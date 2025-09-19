Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сайгон, Таиланд
© commons.wikimedia.org by Boris Laporte is licensed under CC BY 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:08

Ночь украла мать: россиянка исчезла в Бангкоке, оставив ребёнка в гостинице и след в такси

В Таиланде расследуют исчезновение россиянки Эрики Владыко из Владивостока, её дочь нашли одну в гостинице

История исчезновения уроженки Владивостока Эрики Владыко в Таиланде остаётся загадочной и обрастает всё новыми подробностями. Молодая женщина пропала в Бангкоке в ночь на 13 сентября, оставив в гостиничном номере маленькую дочь.

Как развивались события

34-летняя Эрика несколько лет назад переехала в Таиланд. Незадолго до исчезновения она прилетела в Бангкок с острова Самуи. Ночью, около двух часов, камеры зафиксировали, как женщина садится в такси и отправляется в сторону улицы Сукхумвит Сой 11 — района, известного своей ночной жизнью и небезопасной атмосферой. Там её следы обрываются.

В гостиничном номере осталась четырёхлетняя дочь. Персонал отеля обнаружил ребёнка и передал его в местный детский дом.

Загадочное "возвращение" онлайн

Через пять дней после исчезновения аккаунт Эрики неожиданно появился в сети. Родные и друзья не знают, кто мог получить доступ к её профилю. Само её местонахождение до сих пор не установлено.

"Мы не готовы давать какие-либо комментарии. Сейчас все силы направлены на поиски Эрики", — сказала мать пропавшей журналистам, подчеркнув, что уже находится в Таиланде.

Таксист, подвозивший россиянку в ночь исчезновения, уверяет, что в машине она ехала одна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покинуть гостиницу ночью, оставив ребёнка одного.
    Последствие: опасность для ребёнка и риск трагедии.
    Альтернатива: использовать услуги няни или договориться с персоналом отеля.

  • Ошибка: отправиться в небезопасный район без сопровождения.
    Последствие: потеря связи, риск стать жертвой преступления.
    Альтернатива: избегать подобных мест ночью или перемещаться с проверенными людьми.

  • Ошибка: не сообщить близким о планах.
    Последствие: невозможность оперативно отследить маршрут.
    Альтернатива: предупреждать родственников и делиться геолокацией.

А что если…

Если онлайн-активность Эрики действительно принадлежала ей, это даёт надежду, что женщина жива. Но остаётся и другой вариант: её аккаунтом мог воспользоваться кто-то другой, что лишь запутывает ситуацию.

FAQ

Что известно о ребёнке?
Девочку обнаружил персонал отеля и передал в детский дом. Сейчас с ней работают социальные службы.

Где в последний раз видели Эрику?
По данным камер, в районе Сукхумвит Сой 11 после двух часов ночи.

Есть ли версии следствия?
Официальных комментариев пока нет, но прорабатываются версии от личных проблем до криминальной ситуации.

Мифы и правда

  • Миф: онлайн-активность гарантирует, что человек жив.
    Правда: аккаунт могли использовать посторонние.

  • Миф: в туристических районах Таиланда безопасно ночью.
    Правда: в ряде кварталов фиксируются кражи и конфликты.

  • Миф: пропавшие за границей сразу попадают в поле зрения властей.
    Правда: часто поиск начинается только после заявлений родных.

Исторический контекст

  • Таиланд остаётся одной из самых популярных стран для российских туристов и экспатов.
  • Район Сукхумвит в Бангкоке давно известен как место, где сосредоточены ночные клубы, бары и одновременно высокий уровень уличной преступности.
  • Подобные исчезновения иностранцев в Юго-Восточной Азии не редкость и всегда вызывают повышенное внимание СМИ.

Три интересных факта

  1. В Таиланде ежегодно фиксируется более 70 случаев исчезновения иностранцев, часть из них остаётся нераскрытой.
  2. Район Сукхумвит Сой 11 упоминается в туристических путеводителях как "сердце ночной жизни" Бангкока, но вместе с тем — один из самых криминогенных.
  3. В последние годы в Таиланде активно используют камеры видеонаблюдения: только в Бангкоке их более 60 тысяч, но расследования всё равно часто сталкиваются с пробелами.

