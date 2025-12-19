Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бессонница: почему мы не спим
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:24

Ночь наступает, тело устало, а сон так и не приходит: что на самом деле удерживает человека в бодрствовании

Стресс и тревога являются основной причиной бессонницы у взрослых — Neurology

Бессонница давно перестала быть редкой проблемой и всё чаще воспринимается как фон современной жизни. Во время сна организм восстанавливается и готовится к следующему дню, но стресс, сбитый режим и привычки нередко лишают человека полноценного отдыха. Об этом рассказывает издание Neurology, разобравшись, почему возникает бессонница и какие шаги помогают справиться с ней без вреда для здоровья.

Почему не удаётся уснуть

По статистике, нарушения сна отмечаются примерно у трёх из десяти взрослых. Речь идёт не только о трудностях с засыпанием, но и о поверхностном сне, частых пробуждениях или слишком раннем подъёме. В большинстве случаев причины носят внешний характер.
Один из ключевых факторов — стресс и тревога.

Сильные эмоции активизируют нервную систему и мешают телу перейти в режим отдыха. Дополняет картину неправильный режим дня: если ложиться и вставать в разное время, сбиваются циркадные ритмы, и организму сложнее "понять", когда пора спать.

Кофеин и вечерняя активность

Отдельную роль играет кофеин, который блокирует аденозин — вещество, вызывающее сонливость. Чувствительность к нему индивидуальна, но даже привычная чашка кофе во второй половине дня может ухудшить засыпание.

Ещё один распространённый триггер — интенсивные тренировки перед сном. Физическая нагрузка повышает температуру тела и уровень энергии, тогда как для засыпания организму необходимо охлаждение. Специалисты рекомендуют завершать активные занятия минимум за три часа до отхода ко сну.

Комфортная среда и режим

Для улучшения сна важна атмосфера в спальне. Оптимальной считается температура воздуха 18-20 °C, поскольку охлаждение тела является естественной частью засыпания. Не менее значимы темнота и тишина: даже уличный свет или резкие звуки могут поддерживать состояние тревожной готовности.

Регулярность также играет ключевую роль. Взрослому человеку обычно требуется 7-9 часов сна, а засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время, включая выходные. Экранное время перед сном лучше ограничить, так как синий свет подавляет выработку мелатонина.

Расслабляющие ритуалы

Помочь перейти в состояние отдыха способны дыхательные упражнения, медитация и мягкая растяжка. Медленное глубокое дыхание или простые техники с равными вдохами и выдохами снижают активность нервной системы.

Если сон не приходит в течение 15-20 минут, специалисты советуют не лежать в постели. Лучше сменить обстановку, заняться спокойным делом — чтением или прослушиванием негромкой музыки — и вернуться в спальню, когда появится сонливость.

Когда нужна помощь врача

Если проблемы со сном сохраняются дольше трёх месяцев, появляются дневная сонливость, снижение концентрации или перепады настроения, необходима консультация специалиста. Врач может предложить когнитивно-поведенческую терапию, а медикаментозное лечение применяется лишь в крайних случаях из-за возможных побочных эффектов.

