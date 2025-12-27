Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:29

Ночь без света и временное убежище: где во Владивостоке можно согреться и зарядить телефон

Пункты обогрева и питания открыли в Ленинском районе Владивостока — администрация Владивостока

Жители Ленинского района Владивостока, оставшиеся без электричества из-за масштабных отключений, получили возможность согреться, поесть и зарядить телефоны. В районе открыли специальные пункты обогрева и питания, сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Где открыты пункты обогрева

Для жителей домов, попавших под отключения электроэнергии, организованы два пункта временного пребывания. Один из них работает на улице Ивановской, 28 — на базе средней школы № 14. Второй пункт открыт на улице Каплунова, 12 — в здании школы № 77.

В пунктах можно согреться, получить горячее питание и зарядить мобильные устройства. Они рассчитаны на людей, которые длительное время остаются без света и тепла в своих квартирах.

Ход восстановительных работ

В администрации города сообщили, что специалисты ВПЭС продолжают ремонтно-восстановительные работы на повреждённом участке электросети напряжением 6 кВ. Энергетики устраняют последствия аварии и ищут повреждения, которые стали причиной отключений.

В мэрии заверили, что подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время. Работы ведутся в усиленном режиме, в том числе в ночные часы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

Какие улицы остались без света

Под отключения попали сразу несколько улиц Ленинского района. В их числе Воропаева, Горийская, Громова, Каплунова, Мира, Стрелковая, Трудовых Резервов, Куйбышева, Мехлиса и Ракетная. Электроснабжение отсутствует с вечера, при этом были обесточены и тепловые насосные станции.

Ночью энергетики занимались поиском повреждённого участка сети. Власти города призывают жителей, испытывающих трудности из-за отключений, пользоваться пунктами обогрева до полного восстановления электроснабжения.

