Президентские игры: Даниэль Нобоа обвинил Веронику Абад в желании забрать место главы Эквадора

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в своем аккаунте в соцсетях обвинил вице-президента Веронику Абад в измене и попытках помешать его участию в предстоящих выборах. Нобоа заявил, что Абад стремится отстранить его от должности, чтобы занять президентское кресло, и пытается вывести его из предвыборной гонки.

Он подчеркнул, что вице-президент якобы участвует в более широком заговоре, получив поддержку от других партий и политиков. Нобоа пообещал бороться с этим, защищая волю народа, и выразил уверенность, что они встретятся на выборах.

Издание Metro напомнило, что заявление Нобоа последовало за тем, как Абад подала жалобу в Трибунал по избирательным спорам. Вице-президент обвинила президента в гендерном политическом насилии, требуя его отстранения от власти и наложения денежного штрафа.

В случае удовлетворения жалобы трибуналом, Нобоа может быть смещен с должности и лишен политических прав на четыре года.

Ранее, в апреле, сообщалось, что МИД Эквадора планирует принять меры против Абад после ее критики властей из-за ареста сына по обвинению в торговле влиянием. Сейчас Абад находится в Израиле в качестве посла мира, содействуя палестино-израильскому урегулированию. Она неоднократно выражала недовольство назначением на эту должность, утверждая, что президент намеренно хочет, чтобы она находилась вдали от страны.

В январе Primicias сообщило, что МИД Эквадора запретил Абад давать интервью без согласования после ее критики в адрес президента, высказанной в разговоре с колумбийским радио.

Фото: www. flickr. com/Yamil Salinas Martínez (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)