Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи в минувшее воскресенье официально утвердил вступление Масуда Пезешкиана в должность нового главы государства. Об этом информирует информационное агентство Mehr.

Согласно сведениям, предоставленным агентством, церемония началась с выступления главы МВД Ирана Ахмада Вахиди, который представил подробный отчет о проведении внеочередных президентских выборов. Министр выразил признательность гражданам страны и сотрудникам государственных учреждений за их вклад в успешную организацию избирательного процесса.

Далее аятолла Хаменеи обнародовал указ, в соответствии с которым Пезешкиан был официально провозглашен девятым президентом Исламской Республики Иран.

Следующим этапом станет церемония принесения присяги новоизбранным президентом в меджлисе (иранском парламенте), запланированная на 30 июля.

Необходимость проведения досрочных выборов возникла после трагической гибели предыдущего президента Ирана Ибрагима Раиси в авиационной катастрофе 19 мая. Избирательный процесс проходил в два этапа, по итогам которых Пезешкиан одержал победу над своим оппонентом Саидом Джалили, занимающим пост члена Совета по определению политической целесообразности.

Фото: Ali Khamenei website