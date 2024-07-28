Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи в минувшее воскресенье официально утвердил вступление Масуда Пезешкиана в должность нового главы государства. Об этом информирует информационное агентство Mehr.
Согласно сведениям, предоставленным агентством, церемония началась с выступления главы МВД Ирана Ахмада Вахиди, который представил подробный отчет о проведении внеочередных президентских выборов. Министр выразил признательность гражданам страны и сотрудникам государственных учреждений за их вклад в успешную организацию избирательного процесса.
Далее аятолла Хаменеи обнародовал указ, в соответствии с которым Пезешкиан был официально провозглашен девятым президентом Исламской Республики Иран.
Следующим этапом станет церемония принесения присяги новоизбранным президентом в меджлисе (иранском парламенте), запланированная на 30 июля.
Необходимость проведения досрочных выборов возникла после трагической гибели предыдущего президента Ирана Ибрагима Раиси в авиационной катастрофе 19 мая. Избирательный процесс проходил в два этапа, по итогам которых Пезешкиан одержал победу над своим оппонентом Саидом Джалили, занимающим пост члена Совета по определению политической целесообразности.
Фото: Ali Khamenei website
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