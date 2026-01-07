Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
© commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:20

Трамп снова заговорил о Нобелевской премии — и назвал того, кто "ошибся"

Норвегия по глупости не дала мне Нобелевскую премию — Дональд Трамп

Заявление Дональда Трампа о Нобелевской премии мира вновь вызвало широкий резонанс и привлекло внимание к его взгляду на собственную роль в мировой политике. Президент США публично объяснил, почему, по его мнению, так и не был удостоен этой награды. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Обвинение в адрес Норвегии

Дональд Трамп заявил, что Норвегия "по глупости" не присудила ему Нобелевскую премию мира. Он подчеркнул, что, по собственной оценке, сыграл решающую роль в прекращении целого ряда вооружённых конфликтов. При этом глава Белого дома отметил, что формальное признание для него не является главным.

"Я в одиночку завершил восемь войн, но Норвегия, член НАТО, по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно. Важно, что я спас миллионы жизней", — написал президент США Дональд Трамп.

Кому досталась премия мира

В октябре прошлого года Нобелевский комитет объявил лауреатом премии мира лидера оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо. Награда была присуждена за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за её борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Решение комитета стало одним из самых обсуждаемых за последние годы и вызвало неоднозначную реакцию в международной политической среде.

Претензии Трампа и прежние заявления

В декабре президент США уже высказывался о том, что считает себя достойным Нобелевской премии мира за каждый урегулированный им конфликт. Тогда он утверждал, что "должен получать премию за каждую разрешённую войну", однако добавлял, что не хочет, чтобы подобные решения принимались, поскольку не желает выглядеть жадным.

