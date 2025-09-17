Алкоголь не про отдых: расслабление оборачивается зависимостью

Алкоголь для многих ассоциируется с отдыхом и расслаблением, но врачи подчёркивают: "безвредной дозы" не существует. Даже небольшое, но регулярное количество спиртного постепенно разрушает организм и сокращает продолжительность жизни.

Почему миф о безопасных дозах опасен

"Часто люди воспринимают его как вариант отдыха или расслабления, не признавая риска развития зависимости", — пояснила ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии Анна Лобачева.

Алкоголь не входит в список веществ, необходимых для жизнедеятельности человека. Наоборот, он оказывает токсическое действие на все органы и системы, усугубляя хронические болезни и провоцируя новые.

Последствия регулярного употребления

По данным медиков, постоянное употребление спиртного укорачивает жизнь в среднем на 15-20 лет. Систематический приём приводит к росту дозировки: чтобы ощутить тот же эффект, человеку требуется всё больше алкоголя, а вместе с этим увеличивается и частота употребления.

МВД России сообщает, что только за 2024 год аварии по вине пьяных водителей привели к 3644 смертям и почти 18 тысячам травм. Эти цифры наглядно показывают, что злоупотребление алкоголем — не только медицинская, но и социальная проблема.

Алкоголь и болезни

Учёные отмечают, что спиртное связано более чем с 60 видами заболеваний и повреждений. Среди них:

цирроз печени;

болезни сердца и сосудов;

нарушения работы поджелудочной железы;

онкологические заболевания;

повреждения нервной системы.

Даже "качественный" алкоголь при регулярном употреблении вызывает те же последствия, что и дешёвый.

Мифы и правда

Миф: бокал вина каждый день полезен.

Правда: любой алкоголь токсичен и повышает риск болезней. Миф: крепкие напитки вреднее пива или вина.

Правда: этанол одинаково разрушителен в любой форме. Миф: организм "привыкает" и перестаёт страдать.

Правда: привыкание — это признак зависимости, а не защиты.

А что если отказаться?

Полный отказ от спиртного улучшает сон, восстанавливает обмен веществ, нормализует давление, снижает риск онкологии и болезней сердца. Уже через несколько недель улучшается состояние кожи, повышается уровень энергии и улучшается настроение.

Заключение

Алкоголь — не способ отдыха, а медленный яд, сокращающий жизнь и лишающий здоровья. Чем раньше человек осознаёт это и отказывается от вредной привычки, тем выше его шансы сохранить активность и долголетие.