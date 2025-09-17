Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь
Алкоголь
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:13

Алкоголь не про отдых: расслабление оборачивается зависимостью

Врач Анна Лобачева: безвредной дозы алкоголя не существует

Алкоголь для многих ассоциируется с отдыхом и расслаблением, но врачи подчёркивают: "безвредной дозы" не существует. Даже небольшое, но регулярное количество спиртного постепенно разрушает организм и сокращает продолжительность жизни.

Почему миф о безопасных дозах опасен

"Часто люди воспринимают его как вариант отдыха или расслабления, не признавая риска развития зависимости", — пояснила ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии Анна Лобачева.

Алкоголь не входит в список веществ, необходимых для жизнедеятельности человека. Наоборот, он оказывает токсическое действие на все органы и системы, усугубляя хронические болезни и провоцируя новые.

Последствия регулярного употребления

По данным медиков, постоянное употребление спиртного укорачивает жизнь в среднем на 15-20 лет. Систематический приём приводит к росту дозировки: чтобы ощутить тот же эффект, человеку требуется всё больше алкоголя, а вместе с этим увеличивается и частота употребления.

МВД России сообщает, что только за 2024 год аварии по вине пьяных водителей привели к 3644 смертям и почти 18 тысячам травм. Эти цифры наглядно показывают, что злоупотребление алкоголем — не только медицинская, но и социальная проблема.

Алкоголь и болезни

Учёные отмечают, что спиртное связано более чем с 60 видами заболеваний и повреждений. Среди них:

  • цирроз печени;

  • болезни сердца и сосудов;

  • нарушения работы поджелудочной железы;

  • онкологические заболевания;

  • повреждения нервной системы.

Даже "качественный" алкоголь при регулярном употреблении вызывает те же последствия, что и дешёвый.

Мифы и правда

  1. Миф: бокал вина каждый день полезен.
    Правда: любой алкоголь токсичен и повышает риск болезней.

  2. Миф: крепкие напитки вреднее пива или вина.
    Правда: этанол одинаково разрушителен в любой форме.

  3. Миф: организм "привыкает" и перестаёт страдать.
    Правда: привыкание — это признак зависимости, а не защиты.

А что если отказаться?

Полный отказ от спиртного улучшает сон, восстанавливает обмен веществ, нормализует давление, снижает риск онкологии и болезней сердца. Уже через несколько недель улучшается состояние кожи, повышается уровень энергии и улучшается настроение.

Заключение

Алкоголь — не способ отдыха, а медленный яд, сокращающий жизнь и лишающий здоровья. Чем раньше человек осознаёт это и отказывается от вредной привычки, тем выше его шансы сохранить активность и долголетие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Витамин B3 неожиданно показал себя как оружие против жировой болезни печени вчера в 22:18

Генетический "выключатель" найден: этот витамин способен заблокировать разрушительный процесс в печени

Сенсационное открытие! Учёные нашли связь между микроРНК-93 и жировой болезнью печени (MASLD). Неожиданно, но обычный витамин B3 (ниацин) показал себя как эффективный ингибитор этого генетического фактора, открывая новые перспективы в лечении миллионов пациентов.

Читать полностью » Медики: стресс, переутомление и ковид могут вызывать туман в голове вчера в 21:16

"Туман в голове" подкрадывается незаметно: как обычный стресс имитирует болезнь

Туман в голове мешает сосредоточиться и забываются простые вещи? Узнайте, какие шаги помогут вернуть ясность ума и энергию.

Читать полностью » В ДР Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола — более 80 случаев и 28 смертей вчера в 20:12

Эбола возвращается: новая вспышка в Африке грозит выйти из-под контроля

Новая вспышка Эболы в ДРК: что известно о вирусе, путях передачи и мерах профилактики? Сравнение с прошлыми эпидемиями, мифы и прогнозы на 2025 год.

Читать полностью » Отказ от алкоголя и световой режим помогут вставать в 6 утра без будильника вчера в 19:10

Год на то, чтобы просыпаться в 6 утра без будильника: как привычки перепрошили внутренние часы

Блогер Марьяна делится опытом перехода на ранний подъем без будильника. Её секрет - набор простых ежедневных привычек и умные устройства. Как настроить биоритмы?

Читать полностью » Тренды верхней одежды осень 2025: кожаные куртки, тренчи и драп вчера в 18:05

Забудьте про сумки и обувь — главный акцент сезона спрятан в куртке

Тренды верхней одежды на осень 2025: от утилитарной фермерской куртки до дерзкого животного принта. Выбор ткани, фасона и советы стилистов. Всё, что нужно знать о модных куртках сезона!

Читать полностью » Психологи: ночные пробуждения в 3 часа связаны с фазами сна и стрессом вчера в 18:04

Три ночи — и снова не спится: что на самом деле стоит за этим ритуалом

Почему многие люди просыпаются в три часа ночи? Психология и духовные традиции предлагают разные объяснения — и оба взгляда заслуживают внимания.

Читать полностью » Семена чиа содержат в 2 раза больше кальция, чем лён вчера в 17:21

Храните неправильно — и суперфуд превращается в яд: главные ошибки с семенами чиа и льна

Два суперфуда, которые борются за место на вашей кухне. Узнайте, чем отличаются чиа и лен, и какой продукт подойдёт именно вам.

Читать полностью » Невролог Судхир Кумар: раннее питание с 8:00 до 16:00 даёт больше метаболических преимуществ вчера в 17:06

Пропуск завтрака или ужина: какой выбор тайно меняет метаболизм

Исследование показало: пропуск ужина в рамках схемы 16:8 может значительно улучшить здоровье. Узнайте, какие еще аспекты важны для вас!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры: достаточно 3–4 тренировок на растяжку в неделю для первых результатов
Авто и мото

"Автостат": в сентябре 2025 года десять брендов изменили цены на автомобили в России
Садоводство

Эксперты предупредили: без удобрений после картофеля почва теряет плодородие
Питомцы

Учёные во Франции выяснили: перелётные фламинго стареют медленнее оседлых
Садоводство

Специалисты советуют чередовать крестоцветные культуры, чтобы снизить риск болезней
Наука

Полынья размером со Швейцарию образовалась в Антарктиде из-за штормов и экмановского переноса — данные исследователей
Авто и мото

Эксперт напомнила о штрафе до 2000 рублей за просрочку постановки аварийного авто на учёт
Спорт и фитнес

Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet