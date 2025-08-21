Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:16

Опасность, которая таится в каждой рюмке — врачи предупредили снова

Минздрав: безопасной дозы алкоголя не существует

Алкоголь в малых дозах якобы "не вредит" — этот миф до сих пор жив, хотя врачи давно предупреждают обратное. Специалисты Минздрава ещё раз подчеркнули: безопасной дозы спиртного не существует.

Почему даже "по праздникам” — не безвредно

По данным ведомства, злоупотребление алкоголем остаётся одним из основных факторов смертности среди людей трудоспособного возраста. И речь идёт не только о несчастных случаях, но и о серьёзных заболеваниях, напрямую связанных с употреблением спиртного:

  • цирроз печени — 69 % случаев,
  • болезни сердца — 61 %,
  • панкреатит — 47 %.

В Минздраве отмечают: даже умеренное употребление приводит к накопительному эффекту и повышает риск хронических заболеваний.

Есть и позитивная тенденция

Благодаря профилактике и росту информированности число людей с алкогольной зависимостью постепенно снижается. Тем не менее специалисты напоминают:

"Не существует таких доз алкоголя, которые были бы абсолютно безвредны. Не рекомендуется употребление никаких алкогольных напитков".

