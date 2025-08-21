Опасность, которая таится в каждой рюмке — врачи предупредили снова
Алкоголь в малых дозах якобы "не вредит" — этот миф до сих пор жив, хотя врачи давно предупреждают обратное. Специалисты Минздрава ещё раз подчеркнули: безопасной дозы спиртного не существует.
Почему даже "по праздникам” — не безвредно
По данным ведомства, злоупотребление алкоголем остаётся одним из основных факторов смертности среди людей трудоспособного возраста. И речь идёт не только о несчастных случаях, но и о серьёзных заболеваниях, напрямую связанных с употреблением спиртного:
- цирроз печени — 69 % случаев,
- болезни сердца — 61 %,
- панкреатит — 47 %.
В Минздраве отмечают: даже умеренное употребление приводит к накопительному эффекту и повышает риск хронических заболеваний.
Есть и позитивная тенденция
Благодаря профилактике и росту информированности число людей с алкогольной зависимостью постепенно снижается. Тем не менее специалисты напоминают:
"Не существует таких доз алкоголя, которые были бы абсолютно безвредны. Не рекомендуется употребление никаких алкогольных напитков".
