Опасность, которая таится в каждой рюмке — врачи предупредили снова

Алкоголь в малых дозах якобы "не вредит" — этот миф до сих пор жив, хотя врачи давно предупреждают обратное. Специалисты Минздрава ещё раз подчеркнули: безопасной дозы спиртного не существует.

Почему даже "по праздникам” — не безвредно

По данным ведомства, злоупотребление алкоголем остаётся одним из основных факторов смертности среди людей трудоспособного возраста. И речь идёт не только о несчастных случаях, но и о серьёзных заболеваниях, напрямую связанных с употреблением спиртного:

цирроз печени — 69 % случаев,

болезни сердца — 61 %,

панкреатит — 47 %.

В Минздраве отмечают: даже умеренное употребление приводит к накопительному эффекту и повышает риск хронических заболеваний.

Есть и позитивная тенденция

Благодаря профилактике и росту информированности число людей с алкогольной зависимостью постепенно снижается. Тем не менее специалисты напоминают: