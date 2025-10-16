Великая дачная ошибка: всё это время мы копали не для урожая, а против него

Ещё несколько лет назад перекопка осенью считалась непременной частью дачного ритуала. Без лопаты — никуда: "Не перекопал — не хозяин!" Сегодня эта привычка уходит в прошлое. Всё больше агрономов утверждают, что глубокое перекапывание не приносит пользы, а иногда даже разрушает почву. Почему так произошло — и чем заменить старый способ?

Почему перекопка больше вредит, чем помогает

Почва — это живой организм, а не инертная масса. В ней миллиарды бактерий, грибов и червей, которые трудятся, создавая плодородие. Когда мы втыкаем лопату, весь этот мир переворачивается. Микрофлора гибнет, а полезные связи между слоями нарушаются.

Кроме того, после перекопки почва быстро теряет влагу, образует плотную корку, хуже пропускает воздух и воду. В верхнем слое начинают "вспыхивать" сорняки — ведь вы подняли на поверхность их спящие семена.

И главное: перекопка не делает землю плодороднее. Она лишь перемешивает слои, а питательные вещества и так сосредоточены сверху, где расположены корни овощей и зелени.

Сравнение: перекопка против современных методов