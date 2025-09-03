Лёгкость и роскошь в одном кусочке: клубничный чизкейк без выпечки, который тает во рту

Вы когда-нибудь мечтали о десерте, который выглядит как произведение искусства и тает во рту, не требуя духовки? Этот клубничный чизкейк без выпечки — именно такой! Он яркий, нежный и идеально подходит для семейного ужина или вечеринки с друзьями. Анна Славина поделилась этим рецептом, который уже завоевал сердца тысяч кулинаров.

Ингредиенты

Готовое песочное печенье: 300 г

Сливочное масло: 80 г

Сливочный сыр (например, Альметте): 500 г

Жирные сливки (33-35%): 200 мл

Сахар: 150 г

Свежая клубника: 400 г

Желатин: 18 г

Клубничный сок: 250 мл

Желатин: 10 г

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Соберите все продукты. Выберите сладкую ароматную клубнику. Сливки должны быть жирными и охлажденными. Замочите 18 г желатина в 100 мл холодной воды на час. Если нужно, освежите знания о взбивании сливок и работе с желатином — ссылки на полезные статьи в конце рецепта.

Желатин для желе. Замочите 10 г желатина в 250 мл натурального клубничного сока на час. Это добавит яркости вкусу. Основа. Измельчите печенье в блендере до крошки. Переложите в миску.

Масло к основе. Растопите сливочное масло и остудите. Добавьте к крошке печенья и перемешайте до однородности — должна получиться влажная масса. Формирование основы. Выложите смесь в разъемную форму (диаметром 21 см или больше, но чизкейк будет ниже). Утрамбуйте и смажьте форму маслом для легкого извлечения.

Взбивание сливок. Взбейте охлажденные сливки с сахаром до устойчивых пиков. Не перестарайтесь, чтобы не получилось масло. Добавление сыра. Введите сливочный сыр к сливкам и аккуратно перемешайте лопаткой, сохраняя пышность.

Подготовка клубники. Промойте ягоды с хвостиками, обсушите и оторвите хвостики. Оставьте красивые для украшения (около 250 г), остальные нарежьте кусочками. Крупные можно разрезать пополам и разложить по краю формы.

Желатин в начинку. Нагрейте набухший желатин (18 г) до растворения, остудите и добавьте в сливочно-творожную массу. Перемешайте.

Клубника в начинку. Добавьте нарезанную клубнику и аккуратно распределите. Выкладывание начинки. Переложите массу в форму, разровняйте и поставьте в морозилку на 10 минут, чтобы клубника не тонула.

Украшение. Нарежьте оставшуюся клубнику дольками и выложите сверху. Желе. Нагрейте сок с желатином до растворения, остудите. Вылейте часть на клубнику, заморозьте на 10-15 минут. Затем добавьте остальное и отправьте в холодильник минимум на 5 часов (лучше на ночь).

Готово! Достаньте чизкейк, прогрейте края формы феном для легкого извлечения. Наслаждайтесь.

Советы