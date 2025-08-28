Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:22

Ошибка на празднике — подать скучную нарезку: солёный чизкейк решает проблему

Солёный чизкейк без выпечки на основе гриссини — готовится за 30 минут

Соленый чизкейк без выпечки — отличный способ удивить близких и добавить изюминку в повседневное меню. Такое блюдо получается свежим, нежным и очень эффектным, а главное — готовится без лишних хлопот. Его можно подать как закуску к праздничному столу или как необычный ужин для семьи.

Ингредиенты

Основа

• 170 г гриссини (подойдут из полбы, спельты или цельнозерновые);
• 70 г сливочного масла.

Начинка

• 400 г сливочного сыра;
• 200 г сметаны (лучше брать густую, не менее 20% жирности);
• 3 маринованных в масле вяленых томата;
• 6 веточек петрушки.

Для украшения

• запечённые цукини;
• тёртый сыр чеддер;
• свежая зелень петрушки.

Приготовление

  1. Готовим основу. Гриссини измельчите в кухонном комбайне до состояния мелкой крошки. Смешайте их с растопленным сливочным маслом, пока масса не станет влажной и податливой. На плоскую тарелку установите разъёмное кольцо диаметром около 19 см и выстелите его стенки ацетатной плёнкой или пергаментом. Выложите смесь, хорошо утрамбуйте дно (можно использовать стакан), сформировав небольшой бортик. Поставьте в холодильник на 30 минут.

  2. Начинка. В миске соедините сливочный сыр, сметану, мелко нарезанные вяленые томаты и листики петрушки. Всё тщательно перемешайте венчиком до однородной консистенции. Выложите массу на охлаждённый корж, разровняйте поверхность и уберите чизкейк в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше — на ночь.

  3. Украшение. Перед подачей украсьте чизкейк ломтиками запечённых цукини, присыпьте тертым чеддером и добавьте немного свежей зелени. Чтобы нарезать аккуратные порции, используйте слегка подогретый нож — так кусочки будут получаться ровными и сохранят форму.

Полезные советы

Для разнообразия можно добавить в начинку мягкую колбасу, кусочки ветчины или другие травы. Главное, чтобы они не были слишком влажными, иначе структура блюда пострадает. Если хотите сделать вкус ярче, замените часть сметаны на густой греческий йогурт или крем-фреш. Украшение можно менять по сезону: летом использовать свежие овощи, зимой — запечённые или маринованные.

Этот соленый чизкейк приятно удивит гостей: выглядит празднично, а готовится проще, чем кажется.

