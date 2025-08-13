Торт, который делается за 20 минут — но выглядит как шедевр кондитера
Что делать, если хочется десерт, но включать духовку нет ни сил, ни возможности? Торт из пряников и сметаны — идеальное решение! Он готовится за считанные минуты, требует минимум ингредиентов, а по вкусу не уступает сложным десертам.
Что понадобится
- Пряники (лучше шоколадные) — 600 г
- Бананы — 2 шт.
- Сметана (20-25%) — 700 г
- Сахарная пудра — 70 г
- Шоколад (для глазури) — 100 г
Как приготовить
Пряники разрежьте пополам (если они крупные). Бананы нарежьте кружочками. Смешайте охлаждённую сметану с сахарной пудрой (венчиком, а не миксером, чтобы не сделать крем жидким).
Обмакните пряники в сметанный крем и выложите первый слой на блюдо. Добавьте слой бананов. Повторите слои, формируя "горку". Верхний слой украсьте оставшимся кремом.
Растопите шоколад и полейте торт. Уберите в холодильник минимум на 5 часов (лучше на ночь).
Советы и вариации
- Вместо бананов можно взять киви, клубнику, персики или апельсины.
- Для густоты сметану можно заранее откинуть на марлю, чтобы стекла сыворотка.
- Шоколадную глазурь можно заменить карамелью или фруктовым топпингом.
