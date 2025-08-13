Торт, который делается за 20 минут — но выглядит как шедевр кондитера

Что делать, если хочется десерт, но включать духовку нет ни сил, ни возможности? Торт из пряников и сметаны — идеальное решение! Он готовится за считанные минуты, требует минимум ингредиентов, а по вкусу не уступает сложным десертам.

Что понадобится

Пряники (лучше шоколадные) — 600 г

Бананы — 2 шт.

Сметана (20-25%) — 700 г

Сахарная пудра — 70 г

Шоколад (для глазури) — 100 г

Как приготовить

Пряники разрежьте пополам (если они крупные). Бананы нарежьте кружочками. Смешайте охлаждённую сметану с сахарной пудрой (венчиком, а не миксером, чтобы не сделать крем жидким).

Обмакните пряники в сметанный крем и выложите первый слой на блюдо. Добавьте слой бананов. Повторите слои, формируя "горку". Верхний слой украсьте оставшимся кремом.

Растопите шоколад и полейте торт. Уберите в холодильник минимум на 5 часов (лучше на ночь).

Советы и вариации