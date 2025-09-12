Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирог с клубникой
Пирог с клубникой
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:52

Фрукты и желатин без усилий — ирония судьбы: десерт, который смеётся над традициями

Фруктовый торт с желатином и сметаной готовится без духовки

Представьте себе десерт, который выглядит как настоящее произведение искусства, радует глаз разноцветными слоями и тает во рту, а главное — готовится без единой минуты в духовке! Этот торт с желатином, сметаной и фруктами — идеальный выбор для тех, кто любит желейные лакомства и хочет удивить гостей минимальными усилиями. Давайте разберёмся, как его приготовить шаг за шагом.

Ингредиенты

  • Сметана: 500 г (чем жирнее, тем вкуснее, но у меня 10%)
  • Фрукты и ягоды: 300 г (я взяла киви, нектарин, клубнику и виноград; выбирайте те, что не темнеют после нарезки — бананы и яблоки лучше пропустить)
  • Бисквитные коржи: 200 г (можно купить готовые или испечь самостоятельно)
  • Сахар: 200 г
  • Желатин: 20 г
  • Вода: 150 мл

Подготовка ингредиентов

Сначала соберите все продукты. Фрукты берите очищенные, без косточек и кожуры. Бисквит можно нарезать кусочками среднего размера — не слишком мелко, чтобы структура торта была интересной. Желатин залейте водой и оставьте набухать на 30 минут.

Пошаговый рецепт

Разрежьте коржи на кусочки произвольной формы. Если бисквит суховатый, не переживайте — торт и так получится сочным. Вымойте их под водой, удалите лишнее и нарежьте. Укладывайте в глубокую миску, застеленную пищевой плёнкой в два слоя крест-накрест.

В миске чередуйте фрукты и кусочки бисквита. Накройте и отставьте в сторону. В миске смешайте сметану и сахар, взбейте миксером 5 минут до полного растворения сахара.

Переложите набухший желатин в сотейник и нагрейте на медленном огне, помешивая, пока не растворится. Не доводите до кипения! Дайте остыть 2-3 минуты. Тонкой струйкой влейте желатин в сметанную смесь и перемешайте венчиком. Температуры желатина и сметаны должны быть примерно одинаковыми, чтобы смесь не свернулась.

Вылейте заливку в миску поверх фруктов и бисквита. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания, затем накройте плёнкой и поставьте в холодильник на ночь. Переверните миску на тарелку — торт легко выскользнет благодаря плёнке. Удалите остатки плёнки и украсьте по вкусу.

