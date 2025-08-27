Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рулет
Рулет
© commons.wikimedia.org by Musical Linguist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:11

Этот рулет из печенья тает во рту — гости просят рецепт снова и снова

Рецепт павезини-рулета: десерт без выпечки из печенья и сливочного крема

Иногда для создания настоящего кулинарного вау-эффекта вовсе не нужны часы у плиты. Павезини-рулет — это как раз тот случай: всего несколько ингредиентов, минимум усилий, и на столе появляется десерт, который выглядит так, словно его приготовил шеф-кондитер.

Что понадобится

  • печенье "Павезини" — 60 шт.
  • сливки (охлаждённые) — 250 мл
  • маскарпоне — 250 г
  • сахарная пудра — 50 г
  • молоко — немного для пропитки

По желанию можно добавить свежие ягоды, кусочки шоколада или немного какао-порошка для аромата.

Как готовить рулет

1. Начинка. В глубокой миске соедините маскарпоне и сахарную пудру. Взбейте смесь венчиком до однородности. Добавьте холодные сливки и ещё раз хорошо взбейте — у вас получится густой, воздушный крем.

2. Основа. Быстро обмакните печенье в молоко и уложите его на плёнку рядами (пять рядов по 12 печений). Должен получиться аккуратный прямоугольник.

3. Сборка. С помощью кондитерского мешка распределите крем по печенью и разровняйте. Затем сверните всё в рулет, используя пищевую плёнку. Концы плотно закрутите, словно заворачиваете конфету.

4. Охлаждение. Уберите рулет в холодильник минимум на 3 часа. Если времени мало, можно поместить в морозилку на 1 час.

5. Подача. Достаньте рулет, снимите плёнку и нарежьте его крупными ломтиками. Получается лёгкий, но насыщенный десерт, который прекрасно завершит ужин или станет украшением праздничного стола.

Советы по вариациям

  • украсьте крем свежими ягодами — малиной, черникой или клубникой;
  • добавьте в крем ложку какао или тёртый шоколад;
  • для более лёгкого вкуса замените маскарпоне на мягкий сыр типа робиолы.

Сколько хранится

Готовый рулет можно держать в холодильнике до двух дней, завернув в плёнку, чтобы он сохранил свежесть и нежную текстуру.

Такой десерт станет универсальным решением: он одинаково хорош и для семейного чаепития, и для праздничного фуршета. Главное — сделать всё с душой, а результат обязательно порадует и вас, и ваших гостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить сочные манты с мясом и картошкой: пошаговая инструкция сегодня в 0:12

Всего один ингредиент превращает обычные манты в кулинарный шедевр

Узнайте, как приготовить невероятно сочные манты с мясом и картошкой! Этот простой рецепт с маленькими хитростями гарантирует, что ваши гости будут в восторге.

Читать полностью » Осенний десерт: пудинг из батата и бриоши с ореховой корочкой сегодня в 0:12

Всего горсть орехов пекан и щепотка корицы — и семья в восторге

Пудинг из сладкого картофеля и пекана с кленовым сиропом и бурбоном — десерт, в котором уютная простота встречается с изысканным вкусом.

Читать полностью » El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения вчера в 23:26

Не просто десерт: этот шоколад работает как суперфуд для сердца и мозга

Кардиолог объясняет, почему темный шоколад — это не просто десерт, а настоящий помощник для сердца, мозга и даже похудения. Как выбрать правильный и сколько можно есть — в материале.

Читать полностью » Химик Шубина: джус-боллы в бабл-ти могут содержать опасные красители и консерванты вчера в 22:26

Фруктовая видимость, сахарная реальность: бабл-ти оказался совсем не "легким"

Яркие джус-боллы из бабл-ти могут скрывать опасные добавки и шокирующее количество сахара. Эксперт объясняет, в чём их настоящая угроза.

Читать полностью » Гепатолог назвал продукты, облегчающие пищеварение в условиях жары вчера в 21:16

Бобовые и соки под запретом: что врачи советуют убрать из летнего рациона

Какие продукты помогут чувствовать себя легко в жару, а от каких лучше отказаться, чтобы избежать вздутия и тяжести? Советы гастроэнтеролога — в материале.

Читать полностью » Нарколог: безопасная суточная доза алкоголя — не более 10 мл вчера в 21:16

Печень не различает вино и коктейль: как пиво бьет по печени так же, как водка

Нарколог объясняет, почему даже одна бутылка пива может быть опаснее, чем кажется. Реальная безопасная доза алкоголя — в разы меньше общепринятой нормы.

Читать полностью » Эндокринолог рекомендовала салаты с курицей, арбузом и фетой для здорового летнего рациона вчера в 20:11

Еда для жары и здоровья: 3 салата, которые работают лучше витаминов

Салат с персиком и киноа, арбуз с фетой и фруктовый микс с творогом — диетолог предлагает три необычных варианта летнего меню, которые укрепят здоровье и разнообразят рацион.

Читать полностью » Авокадовое масло выдерживает жарку и снижает уровень холестерина вчера в 18:34

Зелёное золото кухни: почему авокадовое масло становится маст-хэвом

Авокадовое масло становится новой альтернативой: оно полезнее подсолнечного и оливкового, подходит для жарки и салатов, бережёт сердце и стоит дешевле.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Путешествия в сентябре: обзор направлений по регионам мира
Туризм

Сезон дождей и ураганов: куда лучше не планировать поездку в сентябре
Садоводство

Как пиво спасет ваш огород: простой способ избавиться от слизней без химии
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: Меган Маркл приготовила пасту в украшениях стоимостью 25 млн рублей
Авто и мото

Автоэксперт назвал 8 обязательных функций современных автомобилей
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему планка эффективнее скручиваний для пресса
Еда

Армянский рецепт имам баялды: как приготовить баклажаны на зиму
Еда

Салат из консервов: простой рецепт для праздничного стола
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru