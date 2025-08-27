Этот рулет из печенья тает во рту — гости просят рецепт снова и снова
Иногда для создания настоящего кулинарного вау-эффекта вовсе не нужны часы у плиты. Павезини-рулет — это как раз тот случай: всего несколько ингредиентов, минимум усилий, и на столе появляется десерт, который выглядит так, словно его приготовил шеф-кондитер.
Что понадобится
- печенье "Павезини" — 60 шт.
- сливки (охлаждённые) — 250 мл
- маскарпоне — 250 г
- сахарная пудра — 50 г
- молоко — немного для пропитки
По желанию можно добавить свежие ягоды, кусочки шоколада или немного какао-порошка для аромата.
Как готовить рулет
1. Начинка. В глубокой миске соедините маскарпоне и сахарную пудру. Взбейте смесь венчиком до однородности. Добавьте холодные сливки и ещё раз хорошо взбейте — у вас получится густой, воздушный крем.
2. Основа. Быстро обмакните печенье в молоко и уложите его на плёнку рядами (пять рядов по 12 печений). Должен получиться аккуратный прямоугольник.
3. Сборка. С помощью кондитерского мешка распределите крем по печенью и разровняйте. Затем сверните всё в рулет, используя пищевую плёнку. Концы плотно закрутите, словно заворачиваете конфету.
4. Охлаждение. Уберите рулет в холодильник минимум на 3 часа. Если времени мало, можно поместить в морозилку на 1 час.
5. Подача. Достаньте рулет, снимите плёнку и нарежьте его крупными ломтиками. Получается лёгкий, но насыщенный десерт, который прекрасно завершит ужин или станет украшением праздничного стола.
Советы по вариациям
- украсьте крем свежими ягодами — малиной, черникой или клубникой;
- добавьте в крем ложку какао или тёртый шоколад;
- для более лёгкого вкуса замените маскарпоне на мягкий сыр типа робиолы.
Сколько хранится
Готовый рулет можно держать в холодильнике до двух дней, завернув в плёнку, чтобы он сохранил свежесть и нежную текстуру.
Такой десерт станет универсальным решением: он одинаково хорош и для семейного чаепития, и для праздничного фуршета. Главное — сделать всё с душой, а результат обязательно порадует и вас, и ваших гостей.
