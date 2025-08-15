Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Семифреддо
© commons.wikimedia.org by Daniele2399 is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Не мороженое и не торт: этот холодный десерт с печеньем станет хитом лета

Рецепт холодного десерта с печеньем, ванильным и шоколадным кремом

В жаркие дни совсем не хочется включать духовку, но побаловать себя сладким можно и без неё. Этот рецепт холодного десерта из печенья, шоколадного и ванильного крема доказывает: вкусно — не значит сложно.

Что понадобится

  • упаковка печенья "птифур"
  • 15 ст. л. с горкой василька с ванильным вкусом
  • 10 ст. л. с горкой сахара
  • 1,5 л свежего цельного молока
  • 1 плитка шоколадного кувертюра
  • 100 г трюфеля

Приготовление ванильного крема

Сначала половину молока наливают в кружку, остальное — в кастрюлю и ставят на средний огонь. Как только оно начинает нагреваться, добавляют сахар, не забывая помешивать.

В кружке василёк смешивают с молоком до полного растворения. Когда молоко в кастрюле станет горячим, его снимают с огня, вливают получившуюся смесь, перемешивают и возвращают на плиту. При постоянном помешивании масса быстро густеет.

Шоколадная часть

Кувертюр мелко рубят и отправляют в миску. Добавляют половину ванильного крема и венчиком взбивают до однородности.

Сборка десерта

В форму 25x25 см первым слоем выкладывают печенье, заливают его шоколадным кремом и дают немного остыть. Далее снова слой печенья, а сверху — ванильный крем. Всё щедро посыпают тёртым трюфелем.

Как только десерт остынет до комнатной температуры, его убирают в холодильник на ночь. Утром остаётся лишь нарезать на порции и подать к столу.

Такой десерт — это быстрый способ приготовить что-то по-настоящему вкусное и эффектное, не прилагая особых усилий. Он прекрасно подойдёт и для семейного ужина, и для дружеских посиделок.

