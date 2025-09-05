Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:10

Буря эмоций на тарелке: торт из творога и печенья, готовый за миг, но запоминающийся навсегда

Творожный домик из печенья и творога готовится без выпечки и получается воздушным

Представьте: красивый, оригинальный торт, который готовится из простых продуктов и не требует выпечки. Он станет отличным выбором для любого праздника или повседневного ужина, особенно когда времени в обрез. Этот рецепт выручит, если духовка недоступна, и порадует всех своим видом и вкусом!

Ингредиенты

  • Печенье: 200 г (12 штук, например, "Топлёное молоко" или любое песочное вроде "Юбилейного")
  • Творог: 250 г (свежий, жирный, сухой, 18% жирности или 9%)
  • Сливочное масло: 50 г (растопленное и охлаждённое)
  • Сахар: 100 г
  • Сметана: 2 ст. л. (высокая жирность, 25-30%)
  • Какао: 2 ст. л.
  • Ванильный сахар: 10 г
  • Бананы: 1 шт. (по желанию)
  • Для украшения: Шоколад 50 г (молочный или тёмный), кокосовая стружка 2 ст. л.

Советы перед приготовлением

  • Используйте свежие ингредиенты для лучшего результата.
  • Если творог крупинчатый, пробейте его блендером или протрите через сито.
  • От банана можно отказаться, если не любите.
  • Шоколад для глазури — на ваш вкус.

Пошаговое приготовление

Соберите все ингредиенты. Убедитесь, что творог сухой и жирный, сметана — густая. Растопите масло и охладите.

В миске смешайте творог, растопленное масло, сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте до однородности миксером или венчиком. Если нужно, используйте блендер. Разделите массу на две части. В одну добавьте какао и перемешайте до равномерного цвета.

На циновке или полотенце постелите пищевую плёнку. Выложите печенье. (В оригинале предлагали окунать в молоко, но это может развалить печенье — я отказалась от этого и взяла ровно 12 штук, чтобы начинки хватило.)

Равномерно распределите белую творожную массу поверх печенья. Поверх белого крема выложите шоколадный творожный слой. Очистите банан, разрежьте пополам вдоль и уложите срезом вниз в середину, ориентируясь на форму домика.

Заверните края печенья к центру с помощью полотенца. Сформируйте треугольную форму домика через плёнку. Заверните в плёнку и поставьте в холодильник на 4-12 часов (я оставляла на ночь).

Достаньте торт, смажьте верх растопленным шоколадом и посыпьте кокосовой стружкой. Нарежьте и подавайте сразу из холодильника — при комнатной температуре форма быстро теряется.

