Буря эмоций на тарелке: торт из творога и печенья, готовый за миг, но запоминающийся навсегда
Представьте: красивый, оригинальный торт, который готовится из простых продуктов и не требует выпечки. Он станет отличным выбором для любого праздника или повседневного ужина, особенно когда времени в обрез. Этот рецепт выручит, если духовка недоступна, и порадует всех своим видом и вкусом!
Ингредиенты
- Печенье: 200 г (12 штук, например, "Топлёное молоко" или любое песочное вроде "Юбилейного")
- Творог: 250 г (свежий, жирный, сухой, 18% жирности или 9%)
- Сливочное масло: 50 г (растопленное и охлаждённое)
- Сахар: 100 г
- Сметана: 2 ст. л. (высокая жирность, 25-30%)
- Какао: 2 ст. л.
- Ванильный сахар: 10 г
- Бананы: 1 шт. (по желанию)
- Для украшения: Шоколад 50 г (молочный или тёмный), кокосовая стружка 2 ст. л.
Советы перед приготовлением
- Используйте свежие ингредиенты для лучшего результата.
- Если творог крупинчатый, пробейте его блендером или протрите через сито.
- От банана можно отказаться, если не любите.
- Шоколад для глазури — на ваш вкус.
Пошаговое приготовление
Соберите все ингредиенты. Убедитесь, что творог сухой и жирный, сметана — густая. Растопите масло и охладите.
В миске смешайте творог, растопленное масло, сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте до однородности миксером или венчиком. Если нужно, используйте блендер. Разделите массу на две части. В одну добавьте какао и перемешайте до равномерного цвета.
На циновке или полотенце постелите пищевую плёнку. Выложите печенье. (В оригинале предлагали окунать в молоко, но это может развалить печенье — я отказалась от этого и взяла ровно 12 штук, чтобы начинки хватило.)
Равномерно распределите белую творожную массу поверх печенья. Поверх белого крема выложите шоколадный творожный слой. Очистите банан, разрежьте пополам вдоль и уложите срезом вниз в середину, ориентируясь на форму домика.
Заверните края печенья к центру с помощью полотенца. Сформируйте треугольную форму домика через плёнку. Заверните в плёнку и поставьте в холодильник на 4-12 часов (я оставляла на ночь).
Достаньте торт, смажьте верх растопленным шоколадом и посыпьте кокосовой стружкой. Нарежьте и подавайте сразу из холодильника — при комнатной температуре форма быстро теряется.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru