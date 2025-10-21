Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Торт из печенья
Торт из печенья
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:01

Забудьте про духовку: этот торт из творога и печенья покорил миллионы хозяек

Торт из печенья и творога без выпечки получается лёгкий и тающий

Этот торт — настоящая находка для тех, кто не любит долго стоять у плиты, но хочет порадовать близких чем-то вкусным и эффектным. Без духовки, без сложных шагов и без кулинарных рисков — только лёгкость, кремовая нежность и любимый вкус детства.
Основу десерта составляет мягкое печенье, пропитанное молоком, и воздушный творожно-сливочный крем. Получается лёгкий, тающий торт, который одинаково нравится и взрослым, и детям.

Почему этот рецепт так популярен

Во-первых, он готовится буквально за 15 минут активного времени. Во-вторых, для него не нужно ни миксера для теста, ни духовки — только простая сборка. И, наконец, такой торт универсален: его можно сделать как классическим ванильным, так и шоколадным, ягодным или ореховым, просто изменив вид печенья и добавки в крем.

Ингредиенты

  • печенье — 300 г;

  • творог — 200 г;

  • сливки (33-35%) — 200 мл;

  • сахарная пудра — 3 ст. ложки;

  • молоко — 1 стакан;

  • шоколад — 100 г (для украшения).

При желании можно добавить немного ванилина, ложку какао или свежие ягоды — так десерт заиграет новыми оттенками вкуса.

Как приготовить пошагово

  1. Подготовка ингредиентов.
    Выберите печенье, которое вам по вкусу: песочное, сливочное, овсяное или шоколадное. Оно станет основой десерта, поэтому от его качества зависит вкус всего торта.

  2. Крем.
    Разомните творог вилкой до однородности. Если он сухой, добавьте немного сливок или молока. В отдельной миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до пышной, устойчивой массы. Аккуратно соедините взбитые сливки с творогом, перемешивая венчиком до гладкости. Крем получится густым, но нежным.

  3. Сборка торта.
    На дно формы (лучше разъёмной) постелите пищевую плёнку. Каждое печенье на секунду окунайте в молоко и выкладывайте плотным слоем. Сверху равномерно распределите слой крема.
    Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верх должен быть покрыт кремом.

  4. Охлаждение.
    Накройте форму плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь. За это время печенье впитает влагу и станет мягким, а крем загустеет.

  5. Украшение.
    Застывший торт аккуратно переверните на блюдо, снимите плёнку. Обсыпьте тёртым шоколадом со всех сторон. Можно украсить десерт орехами, кокосовой стружкой или растопленным шоколадом.

Советы шаг за шагом

  • Используйте жирные сливки — только они дадут пышный и устойчивый крем.

  • Если хотите лёгкий вариант, замените сливки густым йогуртом или сметаной 20%.

  • Для контраста вкусов добавьте в прослойку ягоды или тонкие ломтики банана.

  • Чтобы торт выглядел аккуратно, используйте форму с ровными стенками и плотной укладкой печенья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: долго держать печенье в молоке.
    Последствие: торт теряет форму.
    Альтернатива: обмакивайте буквально на секунду.

  • Ошибка: использовать холодный творог и сливки без размягчения.
    Последствие: крем получится комковатым.
    Альтернатива: заранее достаньте продукты из холодильника и дайте им согреться до комнатной температуры.

  • Ошибка: не дать торту настояться.
    Последствие: слои не пропитаются, десерт будет сухим.
    Альтернатива: выдерживайте не менее 6 часов в холодильнике.

А что если…

Попробуйте внести немного фантазии:

  • замените обычное печенье на шоколадное — получится торт с насыщенным вкусом;

  • добавьте в крем ложку растворимого кофе — десерт будет напоминать тирамису;

  • промажьте слои клубничным вареньем или вишнёвым пюре — вкус станет ярче.

Таблица вариантов начинки

Дополнение Вкус Особенность
Какао или кофе Глубокий, насыщенный Превращает торт в "мини-тирамису"
Ягоды Свежий, фруктовый Освежает вкус и добавляет сочности
Орехи Хрустящий, сливочный Добавляет текстуру
Цедра лимона Лёгкий, цитрусовый Балансирует сладость
Карамель Тягучий, сладкий Идеален для любителей десертов с "характером"

FAQ

Можно ли заменить сливки?
Да, подойдёт густая сметана или йогурт — вкус будет менее жирным, но всё равно нежным.

Какое печенье лучше выбрать?
Классический вариант — "Топлёное молоко" или "Юбилейное". Для шоколадной версии — "Орео" или какао-печенье.

Можно ли использовать блендер для крема?
Да, но не переусердствуйте — важно сохранить лёгкость.

Сколько хранится торт?
До 3 суток в холодильнике под крышкой.

Мифы и правда

  • Миф: без желатина торт не застынет.
    Правда: крем со сливками прекрасно держит форму после охлаждения.

  • Миф: творожный крем получается сухим.
    Правда: при добавлении сливок или молока он становится шелковистым.

  • Миф: торт без выпечки не может быть праздничным.
    Правда: аккуратное украшение делает его достойным любого торжества.

Три интересных факта

  1. Печенье как основа десертов используется в Европе с XVIII века — тогда его пропитывали вином или молоком.

  2. Без выпечки часто готовили "холодные торты" — предшественники современных чизкейков.

  3. Творог в сладких блюдах особенно популярен в Восточной Европе, где его ценят за нежность и натуральность.

Исторический контекст

Торты без выпечки появились как альтернатива традиционным пирогам, когда хозяйки искали быстрые способы сделать десерт. В советское время они стали особенно популярны — в каждой семье был свой вариант "холодного торта" из печенья, сливочного масла или творога. Современная версия сохранила простоту, но стала легче и изысканнее — теперь она ближе к европейскому чизкейку, но с домашней душой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Индейка с помидорами и сыром в духовке получается сочной и легкой сегодня в 1:42
Почему индейка теряет вкус? Эксперты назвали 7 роковых ошибок в приготовлении

Сочная индейка под сыром и помидорами — идеальное блюдо для ужина: готовится просто, выглядит эффектно и всегда радует нежным вкусом.

Читать полностью » Историк еврейской кухни рассказал, как фаршированная рыба стала символом Песаха сегодня в 1:22
Блюдо, которое не прощает спешки: фаршированная рыба раскрывает характер хозяйки

Фаршированная рыба незаслуженно получила дурную славу. Узнайте, почему классическое блюдо еврейской кухни может стать звездой любого стола.

Читать полностью » Квашеная капуста с луком и маслом сохраняет полезные свойства по данным диетологов сегодня в 0:39
Русская классика на новый лад: как превратить обычную капусту в ресторанное блюдо

Простой, полезный и бодрящий салат из квашеной капусты с луком и маслом — классика, которая не требует времени, но всегда радует вкусом.

Читать полностью » Курица на мангале сохраняет сочность и нежность при правильном мариновании сегодня в 0:37
Почему ваша курица получается сухой? Эксперты назвали 5 главных ошибок

Нежная и хрустящая курица на костре — простое блюдо, которое превращает обычный ужин в атмосферный пикник с ароматом дыма и лимонных специй.

Читать полностью » Кулинар из Белграда рассказал, как правильно готовить айвар на гриле сегодня в 0:26
Там, где перец встречает пепел: история самого страстного соуса Европы

Как добиться идеального вкуса балканского айвара? Сравниваем способы, ищем баланс между дымом, сладостью и остротой — и раскрываем секрет традиции.

Читать полностью » Французский повар объяснил, почему нельзя сливать весь бульон при приготовлении крем-супа вчера в 23:26
Ваш суп стал кашей? Француз рассказал, как вернуть ему нежность и вкус

Французский шеф объяснил, как добиться идеальной бархатистой текстуры супа — без лишних сливок и загустителей. Один простой приём меняет всё.

Читать полностью » Повар Шон Делл объяснил, как загустить суп без муки вчера в 22:26
Суп убежал, но не загустел? Простая хитрость вернёт ему кремовость без грамма муки

Даже жидкий суп можно спасти без муки и сливок. Профессиональные повара рассказали, какие три натуральных ингредиента помогут придать блюду нужную густоту и вкус.

Читать полностью » Газированная вода и суши: гастроэнтеролог предупредила о риске для пищеварения вчера в 21:16
Секрет японцев раскрыт: почему к суши нельзя подавать то, что мы пьём каждый день

Даже минеральная вода может испортить впечатление от японской кухни. Гастроэнтеролог объяснила, какие напитки нельзя подавать к суши и чем их заменить без вреда для желудка.

Читать полностью »

Новости
Наука
Commonwealth Fusion Systems объявила о запуске реактора SPARC к 2035 году
Садоводство
Зелёные томаты после сбора осенью успешно дозревают при комнатных условиях
Дом
Запах аммиака, рыбы или сырости в доме: что означают и как устранить проблему
Культура и шоу-бизнес
Дуа Липа и Каллум Тернер поддерживают отношения на расстоянии — The Sunday Times
Красота и здоровье
Врач-инфекционист Никифоров объяснил, как развивается ботулизм и почему он опасен
Спорт и фитнес
Планка укрепляет мышцы кора и спины: тренеры показали 16 эффективных вариантов
Авто и мото
Автоэксперт: проверить аккумулятор можно дома без специального оборудования
Садоводство
Агрономы напомнили, что осенняя обрезка малины повышает урожай и защищает кусты от морозов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet